INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Heru Budi: Menteri Luhut Instruksikan WFH di Seluruh Kementerian

Widya Michella , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |18:30 WIB
Heru Budi: Menteri Luhut Instruksikan WFH di Seluruh Kementerian
Heru Budi mengatakan Menteri Luhut menginstruksikan seluruh kementerian terapkan WFH (Foto : BPMI)
JAKARTA - Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan menginstruksikan agar aparatur sipil negara (ASN) di seluruh lingkungan kementerian untuk menerapkan Work From Home (WFH).

Langkah tersebut diambilan lantaran polusi udara di Jabodetabek dalam keadaan buruk.

Hal tersebut disampaikan usai menghadiri rapat di kantor Kemenko Marves, Jakarta, Jumat (18/8/2023).

"Tadi Pak Menteri mengarahkan untuk work from home (WFH), nanti semua kementerian WFH. Kalau Pemda DKI sudah mulai tanggal 21. Mungkin pengetatan untuk kenaraan ganjil-genap sekarang," kata Heru.

Selain itu, rapat tersebut juga membahas mengenai tarif parkir dan wilayah penyangga di wilayah DKI Jakarta hingga pengetatan ganjil-genap.

Lebih lanjut, Heru menyampaikan pihaknya akan mewajibkan para pegawai Pemprov DKI eselon empat untuk menggunakan kendaraan listrik. Menurutnya hal ini sebagai upaya guna menekan polusi udara di Jakarta.

"Pak Menteri kan menyarankan WFH, terus lebih dipikirkan untuk tarif parkir dan lain-lain. Kalau saya nanti pegawai DKI eselon IV ke atas harus menggunakan kendaraan listrik, minimal motor listrik," kata Heru.

Telusuri berita news lainnya
