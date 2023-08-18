Olah TKP, Puslabfor Polri Bawa Sampel Kebakaran Hotel F2 Melawai

JAKARTA - Puslabfor Mabes Polri dan Inafis Polres Jakarta Selatan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di Hotel F2 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat (18/8/2023) sore tadi hingga petang. Tim mengamankan sejumlah bukti berupa sampel yang dibungkus menggunakan bingkisan berwarna coklat.

Berdasarkan pantauan, Tim Puslabfor dan Inafis melakukan proses olah TKP di Hotel F2 Melawai pada sekira pukul 14.40 WIB, yang mana tim tersebut terdiri dari sejumlah orang. Selain tim itu, hadir pula Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Irwandhy Idrus dan Kanit Reskrim Polsek Kebayoran Baru, AKP Nunu Suparmi mendampingi tim melakukan olah TKP.

Tim Puslabfor Mabes Polri tersebut tampak menggambil gambar hotel bagian dalam hingga dalam menggunakan kamera. Garis polisi berwarna kuning yang sempat dipasangi itu juga sempat dibuka sementara waktu dan setelah olah TKP selesai dilakukan, garis polisi kembali dipasangi di sepanjang tembok hotel.

Tim tersebut selesai melakukan olah TKP pada sekira pukul 18.00 WIB atau setelah 3 jam lamanya. Tim lantas membawa sejumlah barang bukti sampel kebakaran yang dibungkus ke dalam sebuah bingkisan berwarna cokelat dan dimasukan ke dalam mobil milik Puslabfor Polri.

"Olah TKP bersama Puslabfor kami laksanakan kurang lebih selama dua jam, hampir tiga jam. Dari Puslabfor sudah mengambil sampel dari TKP, akan kami lakukan analisa di Laboratorium Forensik Mabes Polri," kata Kasat Reskrik Polres Jakarta Selatan, AKBP Irwandhy Idrus pada wartawan, Jumat.

(Arief Setyadi )