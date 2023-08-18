Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bantu Teman Tawuran, Pria Bekasi Bacok Anak Luar Batang hingga Tewas

Yohannes Tobing , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |19:18 WIB
Bantu Teman Tawuran, Pria Bekasi Bacok Anak Luar Batang hingga Tewas
Kapolsek Metro Penjaringan Kompol M Bobby Danuardi (Foto: Yohannes Tobing)
BEKASI - Seorang pemuda asal Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara berinisial AM (24) meninggal dunia usai dirawat di rumah sakit setelah kepalanya dibacok celurit salah satu pelaku tawuran yang berasal dari kelompok Muara Baru pada 5 Agustus 2023.

Menurut Kapolsek Metro Penjaringan Kompol M. Bobby Danuardi, saat kejadian korban AM sedang dibonceng motor saat hendak pulang ke rumahnya dan bertemu pelaku Fajar Nurrochman Utomo (20) yang menyabet korban dengan celurit merah.

"Akibat sabetan ini lalu korban ini dibawa ke Rumah Sakit Atmajaya, karena luka sabetannya cukup berat dibawa lah ke Rumah Sakit Tarakan tanggal 5 Agustus dirawat sampai dengan tanggal 12 Agustus. Pukul 12.30 korban ini meninggal dunia," kata Bobby, Jumat (18/8/2023).

Bobby menambahkan, kejadian ini bermula saat tersangka yang tinggal di daerah Tambun, Bekasi ini dihubungi oleh seseorang untuk bergabung secara bersama-sama melakukan tawuran di wilayah Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Kemudian, datanglah tersangka di lokasi yang ditentukan pukul 20.00 WIB.

Tersangka bersama teman-temannya sekitar jam 02.30 pagi mendapatkan info dari Instagram akun bernama TOK akronim Tim Orang Keren, Jakarta dan langsung melakukan aksi tawuran ataupun cari musuh pada pukul 05.00 WIB secara bergerombol di Luar Batang.

"Ada salah satu anak-anak atau kelompok terkait berteriak, jika FNU ini dikasih BR (barang celurit), jangan menonton doang. Jadi dikomporin lah, atau diprovokasi. Lalu tersangka FNU ini diberi sebilah celurit. Lalu ada temannya menunjuk pada korban AM," kata Bobby.

"Woy itu anak Luar Batang, dibacok, dibacok!" kata salah satu anak yang memprovokasi. Lalu secara random si tersangka ini menyabetkan celurit ke bagian sebelah kanan. Si korban ini sedang dibonceng dari arah Luar Batang menuju Muara Baru untuk pulang," katanya.

Topik Artikel :
Tawuran Maut pembunuhan Tawuran
