Gandeng Puspom TNI, Polda Metro Bongkar Pabrik Modifikator Senjata di Semarang

JAKARTA - Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Puspom TNI Angkatan Darat mengungkap pabrik yang memodifikasi (modifikator) senjata di Semarang, Jawa Tengah.

Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan, hasil kolaborasi dan koordinasi dengan Puspom TNI sejak bulan Juni 2023 berhasil mengungkap sejumlah tersangka.

“Kami sudah ungkap kemarin pabrik modifikatornya di Semarang ya, kita tangkap juga penerima-penerima senjata apinya, kemudian kita dapatkan beberapa alat bukti,” kata Hengki di Mapolda Metro Jaya, Jumat (18/8/2023).

“Kami menangkap beberapa tersangka termasuk pabrik modifikator senjata api,” imbuhnya.

Hengki tidak mengungkap lebih detail perihal pengungkapan kasus peredaran senjata api ilegal itu, termasuk identitas dari sejumlah tersangka yang ditangkap lantaran proses penyidikan yang masih berlangsung, yang nantinya akan disampaikan lebih lengkap dalam konferensi pers berikutnya.

“Jadi total yang sudah kami ungkap Krimum Polda Metro Jaya termasuk berkolaborasi dengan Puspom AD beberapa waktu lalu sebelum ini, itu adalah saat ini kurang lebih 55 pucuk senjata api ilegal,” ujar Hengki.

Hengki menuturkan senjata yang dimodifikasi oleh pabrik modifikator senjata di Semarang serta pabrikan penjual senjata api banyak menyuplai berbagai senjata yang beredar di masyarakat.

“Nah ini senjata modifikator ini banyak disuplay oleh, yang profesional itu ada di Semarang yang baru kami ungkap kemarin, dan juga senjata pabrikan penjual senjata api,” kata Hengki.