Polres Jaksel Ambil Alih Penyelidikan Kebakaran Hotel F2 Melawai Tewaskan 3 Tamu

JAKARTA - Polres Jakarta Selatan mengambil alih proses penyelidikan kebakaran Hotel F2 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat (18/8/2023) demi mencari tahu penyebab pasti terjadinya kebakaran.

"Saat ini, penanganan kami ambil alih, ditangani oleh Satreskrim Polres Jakarta Selatan," ujar Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Irwandhy Idrus, Jumat (18/8/2023).

Menurutnya, pihaknya menggandeng Puslabfor Mabes Polri dan Inafis Polres Jakarta Selatan guna melakukak olah tempat kejadian perkara (TKP) di Hotel F2 Melawai guna menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran. Maka itu, polisi belum bisa berbicara banyak tentang penyebab pasti kebakaran itu lantaran pihaknya bakal menunggu hasil analisa Labfor dahulu.

"Kami baru saja melakukan olah TKP bersama tim dari Puslabfor Mabes Polri, tim identifikasi dari Polres. Sejauh ini masih dalam tahap penyelidikan, kami masih mendalami perihal peristiwa terjadinya kebakaran di Hotel F2 ini," tuturnya.