Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lansia Tewas Tertabrak Motor saat menyebrang di Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |20:34 WIB
Lansia Tewas Tertabrak Motor saat menyebrang di Bogor
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

BOGOR - Kakek berinisial ZC (71), meninggal dunia usai tertabrak motor di Jalan Raya Batutulis 2, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Saat ini, kasus kecelakaan tersebut sedang ditangani polisi.

Kasatlantas Polres Bogor Kompol Galih Apria mengatakan kecelakaan itu terjadi sekira pukul 14.00 WIB. Awalnya, motor yang dikendarai MF (17) melaju dari arah Jalan Pahlawan menuju Jalan Siliwangi.

"Saat melintas di Jalan Batutulis 2 diduga pengendara motor (MF) tidak hati-hati serta tidak memberikan prioritas kepada penyeberang jalan," kata Galih dalam keterangannya, Jumat (18/8/2023).

Sehingga, motor tersebut menabrak korban yang sedang menyeberang jalan. Dalam kejadian ini korban meninggal dunia di lokasi, sedangkan pengendara motor hanya mengalami luka lecet-lecet.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/340/3187339//kecelakaan-xCke_large.jpg
Kondisi Terkini Tol Cipularang Usai Tabrakan Beruntun 9 Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/338/3187306//kecelakaan-dTae_large.jpg
Breaking News! Kecelakaan Beruntun 9 Kendaraan di Tol Cipularang, 1 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/18/3187182//kecelakaan-FUGj_large.jpg
Kapal Terbalik di Kongo Selatan, 37 Orang Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/629/3186728//gary_iskak-3aQo_large.jpg
Sebelum Kecelakaan Maut, Gary Iskak Gunakan Baju Serba Hitam di Acara Sekolah Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/340/3186696//kecelakaan-CtAW_large.jpg
Truk Tronton Tabrak 13 Kendaraan di Lampu Merah Karawang, Dua Orang Tewas  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186184//fortuner_ringsek_ditabrak_kereta-b3tx_large.jpg
Fortuner Ringsek Ditabrak Kereta di Cengkareng, Polisi: Seluruh Penumpang Selamat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement