Lansia Tewas Tertabrak Motor saat menyebrang di Bogor

BOGOR - Kakek berinisial ZC (71), meninggal dunia usai tertabrak motor di Jalan Raya Batutulis 2, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Saat ini, kasus kecelakaan tersebut sedang ditangani polisi.

Kasatlantas Polres Bogor Kompol Galih Apria mengatakan kecelakaan itu terjadi sekira pukul 14.00 WIB. Awalnya, motor yang dikendarai MF (17) melaju dari arah Jalan Pahlawan menuju Jalan Siliwangi.

"Saat melintas di Jalan Batutulis 2 diduga pengendara motor (MF) tidak hati-hati serta tidak memberikan prioritas kepada penyeberang jalan," kata Galih dalam keterangannya, Jumat (18/8/2023).

Sehingga, motor tersebut menabrak korban yang sedang menyeberang jalan. Dalam kejadian ini korban meninggal dunia di lokasi, sedangkan pengendara motor hanya mengalami luka lecet-lecet.