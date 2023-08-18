Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rayakan HUT Ke-78 RI, Serunya Relawan Ganjar Gelar Lomba Bersama Warga di Jaktim

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |21:20 WIB
Rayakan HUT Ke-78 RI, Serunya Relawan Ganjar Gelar Lomba Bersama Warga di Jaktim
Relawan Ganjar Pranowo gelar lomba semarakkan HUT ke-78 RI (Foto: Ist)
JAKARTA - Kelompok sukarelawan Muslimah Ganjar Pranowo bersama warga memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menampilkan kreativitas ibu-ibu.

Dalam kegiatan yang digelar di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, sejumlah ibu-ibu unjuk kebolehan dalam kreativitasnya menata dan peragaan busana.

"Kegiatan hari ini yaitu semarak kami mengadakan kegiatan dan merayakan HUT ke-78 Republik Indonesia. Pesertanya yaitu ibu-ibu muslimah yang ada di sekitar Kecamatan Cakung," kata Koordinator Daerah Muslimah Jakarta Timur, Fairus Qolbi, dalam keterangannya, Jumat (18/8/2023).

Kegiatan tersebut mendapatkan antusias dari warga, khususnya kaum perempuan atau muslimah. Perlombaan tersebut berlangsung dalam keceriaan dan keakraban.

Fairus berharap, dapat meningkatkan rasa nasionalisme dan kecintaan mereka terhadap bangsa-negara Indonesia. Selain itu, dapat mempererat tali silaturahmi antarwarga.

"Tujuannya diadakan kegiatan ini. Satu, meningkatkan nilai kecintaan kami terhadap bangsa dan negara. Menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara. Yang ketiga, mempererat tali silaturahmi, ukhuwah islamiah antar-lingkungan," katanya.

Berbagai perlombaan turut meramaikan HUT kemerdekaan yang dilakukan di lapangan badminton. Mulai dari lomba memasukan pensil ke dalam botol dan lomba estafet sarung.

Perlombaan peragaan busana menjadi yang paling menarik karena menampilak hasil kreativitas para ibu. Bak model berjalan di catwalk, peragaan busana dilakukan tengah lapangan badminton.

"Perlombaan yang dilakukan pada hari ini yaitu, yang pertama, fashion show. Kenapa kami mengadakan fashion show yaitu untuk menumbuhkan kreativitas yang tinggi. Yang kedua, ada lomba estafet sarung yang bertujuan untuk memaknai kerja sama tim yang baik dan benar," ujar Fairus.

