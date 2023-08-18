Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Longsor di Bogor, 4 Kios Rusak dan Akses Jalan Putus

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |22:33 WIB
Longsor di Bogor, 4 Kios Rusak dan Akses Jalan Putus
Longsor di Kota Bogor akibatkan kios rusak dan akses jalan terputus. (BPBD Bogor)
BOGOR - Tanah longsor terjadi di wilayah Kelurahan Balumbangjaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Empat kios milik warga rusak akibat terdampak longsor.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Theofilo Patrocinio Freitas mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Kamis 17 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB. Longor disebabkan kontur tanah labil dan adanya pengerjaan tembok penahan tanah (TPT).

"Menyebabkan longsor dengan tinggi kurang lebih 8 meter dan lebar 25 meter," kata Theo dalam keterangannya, Jumat (18/8/2023).

Akibat kejadian ini, 4 kios milik warga mengalami kerusakan karena terbawa longsoran. Selain itu, pipa milik PDAM bocor serta akses jalan warga sekitar putus akibat longsor.

"Korban jiwa nihil," ujarnya.

