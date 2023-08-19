Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cerita Teks Proklamasi Nyaris Hilang dan Berjasanya Mesin Tik Kriegsmarine

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |05:01 WIB
Cerita Teks Proklamasi Nyaris Hilang dan Berjasanya Mesin Tik Kriegsmarine
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

TERNYATA, teks proklamasi yang ditulis tangan Soekarno nyaris hilang. Hal itu berawal saat teks proklamasi usai diabadikan menggunakan ketikan oleh perwira Jepang, Laksamana Tadashi Maeda, di rumahnya beralamat di Jalan Miyako-Doori No.1 (kini Jalan Imam Bonjol No.1, Jakarta Pusat).

Ternyata dalam tercetusnya teks Proklamasi 17 Agustus 1945, tak hanya Laksamana Maeda saja yang mempunyai jasa. Akan tetapi, Jerman lewat Kriegsmarine (Angkatan Laut) mereka juga mempunyai andil yang besar.

Saat itu, Laksamana Maeda ingin memperkuat teks Proklamasi 17 Agustus 1945 resmi lewat ketikan. Tetapi di rumahnya yang kini jadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi, tak terdapat mesin ketik dengan huruf latin, hanya ada mesin ketik dengan huruf kanji. Hal ini pun jadi kendala tersendiri, sampai tiba inisiatif Myoshi, salah satu ajudan Maeda, untuk meminjam mesin tik dengan huruf latin milik kantor perwakilan Kriegsmarine, sahabat mereka di Perang Dunia II.

Berangkatlah Myoshi dengan jip untuk meminjam mesin tik milik Korvettenkapitän Dr. Hermann Kendeler. Fakta ini diperkuat dengan betapa miripnya hasil ketikan teks proklamasi dengan sejumlah dokumen U-Boot (kapal selam) Nazi Jerman yang pernah berdiam di Hindia-Belanda (sebutan Indonesia di masa itu).

“Iya, dulu Maeda tak punya mesin tik huruf latin. Jadi Myoshi pun pergi ke kantor AL Jerman untuk meminjam mesin tik dari sana,” ungkap kurator Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jaka Perbawa.

Diketiklah teks proklamasi dari tulisan tangan Soekarno oleh Mohamad Ibnoe Sajoeti Melik dengan ditemani Boerhanoeddin Mohammad Diah. Beberapa kata di teks tulisan tangan sempat disunting, di mana kata ‘tempoh’ diubah jadi ‘tempo’, lantas ‘wakil-wakil bangsa Indonesia’ menjadi ‘atas nama bangsa Indonesia’ dan penulisan ‘17-8-05’ diubah jadi ‘hari 17 boelan 8 tahoen 05’.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171231/soekarno-NfcE_large.jpg
Romansa Cinta Bung Karno dan Ratna Sari Dewi, Wanita Cantik Asal Jepang yang Dinikahi di Usia 22 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3170987/judha-M2Jw_large.jpg
Kemlu Bantu Pemulangan Jenazah Yurike Sanger Istri Bung Karno dari AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3170951/viral-COqm_large.jpg
Kisah Cinta Soekarno dan Yurike Sanger, Paskibraka Cantik yang Jadi Istri Ketujuh 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/337/3170927/soekarno-bqET_large.jpg
Kabar Duka! Istri ke-7 Presiden Soekarno Yurike Sanger Meninggal Dunia di Amerika Serikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/337/3151114/bung_karno-CUrm_large.jpg
Pemikiran Bung Karno Jadi Inspirasi Hadapi Kemajuan Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/337/3145079/soekarno-TLKN_large.jpg
Peristiwa 6 Juni: Hari Lahir Soekarno, Putra Sang Fajar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement