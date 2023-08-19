Kala Belanda Keukeuh Tak Akui Kemerdekaan Indonesia 1945 pasca-Konferensi Meja Bundar

PERJANJIAN Roem-Roijen menjadi satu pijakan tersendiri perdamaian dan penyelesaian sengketa antara Indonesia dengan Belanda. Perjanjian itu pun berlanjut ke Konferensi Meja Bundar, yang di mana akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia (RI).

Namun sayangnya di sisi lain, Belanda tetap keukeuh tak mengakui Proklamasi 17 Agustus 1945. Sejumlah pejabat parlemen Belanda menolak mengubah pendirian, bahwa negeri kincir angin itu mengakui Indonesia merdeka pada 27 Desember 1949, pasca-Konferensi Meja Bundar.

Padahal pengakuan kedaulatan Indonesia bisa jadi diakui Belanda melalui Ratu Beatrix pada 1995 silam. Saat itu Beatrix hendak menghadiri undangan Peringatan HUT RI ke-59. Namun keinginannya itu mendapat tentangan dari Perdana Menteri Belanda, Wim Kok. Alhasil, Beatrix terpaksa mampir sejenak ke Singapura dan baru mendarat ke Indonesia, selang beberapa hari pasca-HUT RI.

Ketua Yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB), Jeffry Pondaag mengatakan, jika Belanda mengakui proklamasi 17 Agustus 1945, sama saja mereka mengakui “aksi polisionil”. Sama saja mereka mengakui bahwa sejumlah satuan elite Belanda, termasuk Depot Speciale Troepen (DST) pimpinan Kapten Raymond Westerling di Sulawesi serta Bandung, melanggar HAM dengan membantai warga negara lain yang berdaulat.

Padahal di lain pihak, jika mereka mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949, berarti mereka membantai “warganya sendiri” – bahwa apa yang dilancarkan Westerling cs adalah “perang saudara”.