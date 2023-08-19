Karya SBY dan 78 Lukisan Perupa Bakal Dipamerkan di TIM

JAKARTA - Sebanyak 78 karya lukisan dari 45 perupa Indonesia, termasuk karya lukis Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), akan dipamerkan dalam Pameran Lukisan “Merajut Persatuan: Pesan dalam 78 tahun Kemerdekaan” di Galeri Emiria Soenassa, Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta, pada 19-27 Agustus 2023. Pameran itu digelar dalam rangkaian memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-78 RI.

Pameran lukisan yang digelar Jogja Disability Art (JDA) dan Yayasan Urun Daya Kota ini akan dibuka Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, pada Sabtu (19/8/2023) pukul 18.30 WIB di depan Galeri Emiria Soenassa, Taman Ismail Marzuki Jakarta.

Ketua Panitia Pameran, FX Rudy Gunawan menyebutkan, “Pameran Lukisan Merajut Persatuan” ini adalah ekspresi pendekatan kultural terhadap berbagai dimensi kehidupan masyarakat Indonesia, mulai dari dimensi sosial, ekonomi, politik, lingkungan, kekayaan alam, wawasan kebangsaan sampai kearifan lokal dan kekayaan bangsa Indonesia lainnya.

“Pameran ini merupakan sebuah refleksi kritis dari para pelukis ternama Indonesia dalam konteks merayakan 78 kemerdekaan Indonesia, namun kerap masih dibayangi berbagai potensi konflik yang bisa memecah belah bangsa,” katanya dalam keterangannya, Jumat (19/8/2023).

Ia melanjutkan, kata filsuf Cicero, “Jika politik itu kotor, biar seni yang membersihkan”.

Keunikan 78 karya para pelukis dari Jogjakarta, Bandung, dan Jakarta yang akan dipamerkan terletak pada pilihan ekspresi para perupa dalam menguatkan upaya merajut persatuan bangsa yang dikemas secara kreatif dan imajinatif sekaligus untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air sehingga bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Selama pameran berlangsung juga akan digelar beberapa acara di Teater Wahyu Sihombing, TIM Jakarta. Acara itu antara lain “Dialog Budaya Manifestasi Kebudayaan Indonesia: Tentang Kini dan Nanti” pada Kamis (24/8/2023) pukul 14.00-16.30 WIB, Pidato Kebudayaan oleh Susilo Bambang Yudhoyono pada Kamis (24/8/2023 puku 16.30-18.00 WIB, dan Lelang Karya Lukisan pada Kamis (24/8/2023) pukul 18.10-21.00 WIB.