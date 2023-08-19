Simulasi 3 Pasangan: Duet Ganjar-Erick Unggul Atas Prabowo-Airlangga dan Anies-Yenny

JAKARTA - Pasangan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir akan keluar menjadi pemenang pertarungan apabila kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024 dilaksanakan hari ini.

Pasangan Ganjar-Erick diprediksi menang jika berhadapan dengan Prabowo Subainto-Gibran Rakabuming dan Anies Baswedan-Yenny Wahid

Simulasi tiga pasangan Capres-Cawapres tersebut dilakukan lembaga survei Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada bulan Juli 2023

"(Elektabilitas) Ganjar-Erick 35,5%," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, dalam paparan hasil surveinya secara daring, Jumat 18 Agustus 2023.

Sementara, duet Prabowo-Airlangga memperoleh elektabilitas sebesar 32,6 persen. Sedangkan, pasangan Anies-Yenny memperoleh elektabilitas sebesar 22,6 persen.

"(Responden) Tidak tahu atau tidak jawab 9,4%," ujarnya.