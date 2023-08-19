Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Simulasi 3 Pasangan: Duet Ganjar-Erick Unggul Atas Prabowo-Airlangga dan Anies-Yenny

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |09:35 WIB
Simulasi 3 Pasangan: Duet Ganjar-Erick Unggul Atas Prabowo-Airlangga dan Anies-Yenny
Pasangan Ganjar-Erick diprediksi memenangkan Pilpres 2024 (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir akan keluar menjadi pemenang pertarungan apabila kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024 dilaksanakan hari ini.

Pasangan Ganjar-Erick diprediksi menang jika berhadapan dengan Prabowo Subainto-Gibran Rakabuming dan Anies Baswedan-Yenny Wahid

Simulasi tiga pasangan Capres-Cawapres tersebut dilakukan lembaga survei Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada bulan Juli 2023

"(Elektabilitas) Ganjar-Erick 35,5%," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, dalam paparan hasil surveinya secara daring, Jumat 18 Agustus 2023.

Sementara, duet Prabowo-Airlangga memperoleh elektabilitas sebesar 32,6 persen. Sedangkan, pasangan Anies-Yenny memperoleh elektabilitas sebesar 22,6 persen.

"(Responden) Tidak tahu atau tidak jawab 9,4%," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement