Jelang AMMTC, Polisi Air Bersihkan Sampah di Laut Labuan Bajo

Polisi air bersihkan laut di Labuan Bajo (Foto: MPI)

JAKARTA - Personel Polri dari satuan Polisi Air dan Udara (Polairud) melakukan patroli untuk membersihkan sampah-sampah kecil yang ada di sekitaran lokasi pertemuan ASEAN Ministerial Meeting On Transnational Crime (AMMTC) ke-17 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Berdasarkan pantauan secara langsung di sekitaran Hotel Meruorah, Labuan Bajo, Sabtu (19/8/2023), personel Polair menggunakan kapal melakukan patroli untuk membersihkan sampah-sampah yang ada disekitaran lokasi.

Mereka terlihat mengambil sampah plastik yang mengambang disekitaran laut tersebut. Memang tak banyak sampah yang mengambang, hanya terlihat satu atau dua.

Kini, pemandangan laut sekitaran lokasi kegiatan internasional tersebut sudah semakin cantik dengan tidak adanya sampah yang mengambang.

Di sisi lain, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada hari ini akan kembali melakukan peninjauan kesiapan AMMTC, sekaligus melihat geladi bersih.

Selain itu akan dilakukan pula geladi Parade Drumband Akpol dan karnaval di depan Hotel Meruorah. Kepolisian satuan lalu lintas pun sudah mulai berjaga dan melakukan rekayasa lalu lintas.