Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Survei Indikator: Ganjar-Erick Unggul Atas Prabowo-Gibran dan Anies-AHY

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |10:36 WIB
Survei Indikator: Ganjar-Erick Unggul Atas Prabowo-Gibran dan Anies-AHY
Ganjar-Erick menang Pilpres 2024 dalam simulasi 3 pasangan (Foto Ilustrasi: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tingkat keterpilihan atau elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo-Erick Thohir menduduki peringkat teratas. Hal ini terpotret dalam hasil survei yang dilakukan lembaga survei Indikator Politik Indonesia pada bulan Juli 2023.

Dalam surveinya, Indikator melakukan simulasi pertarungan tiga pasangan calon. Dimana, dalam hal ini, Ganjar-Erick dihadapkan dengan pasangan Prabowo Subinati-Gibran Rakabuming dan Anies Baswedan-AHY.

"(Elektabilitas) Ganjar-Erick 35,8%," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam paparan hasil surveinya secara daring, Jumat (18/8/2023).

Sementara, kata dia, pasangan Prabowo-Gibran menduduki peringkat kedua dengan perolehan angka sebesar 31,2 persen. Disusul, Anies-AHY di peringkat ketiga dengan elektabilitas sebesar 24,3 persen.

"Tidak tahu/tidak jawab sebesar 8,8%," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement