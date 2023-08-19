Survei Indikator: Ganjar-Erick Unggul Atas Prabowo-Gibran dan Anies-AHY

JAKARTA - Tingkat keterpilihan atau elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo-Erick Thohir menduduki peringkat teratas. Hal ini terpotret dalam hasil survei yang dilakukan lembaga survei Indikator Politik Indonesia pada bulan Juli 2023.

Dalam surveinya, Indikator melakukan simulasi pertarungan tiga pasangan calon. Dimana, dalam hal ini, Ganjar-Erick dihadapkan dengan pasangan Prabowo Subinati-Gibran Rakabuming dan Anies Baswedan-AHY.

"(Elektabilitas) Ganjar-Erick 35,8%," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam paparan hasil surveinya secara daring, Jumat (18/8/2023).

Sementara, kata dia, pasangan Prabowo-Gibran menduduki peringkat kedua dengan perolehan angka sebesar 31,2 persen. Disusul, Anies-AHY di peringkat ketiga dengan elektabilitas sebesar 24,3 persen.

"Tidak tahu/tidak jawab sebesar 8,8%," ujarnya.