Jokowi: Dulu Ketinggalan Dompet Panik Sekarang Sudah Tidak

JAKARTA -Saat ini dunia sedang dilanda disrupsi teknologi, utamanya teknologi digital. Oleh karena itu, apapun aktivitas atau transaksi sudah beralih ke digital.

"Memang dunia saat ini dilanda disrupsi teknologi, utaamanya teknologi digital, apa-apa serba digital,” ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya pada Muktamar IPM XXIII yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (19/8/2023).

“Mau lihat menu di restoran, digital lewat qr code, mau belanja juga digital lewat marketplace, mau pesan kendaraan juga lewat digital, lewat aplikasi. mau bayar juga lewat digital, yaitu lewat Qris," lanjut Jokowi.

Jokowi mengatakan, bahwa saat ini smart phone atau handphone menjadi barang yang sangat penting untuk dibawa. Dirinya mencontohkan bahwa dahulu dompet menjadi barang yang wajib dibawa kemanapun, namun saat ini cukup hanphone bisa mewakili semuanya.

"Makanya yang namanya smartphone, yang namanya HP itu menjadi sangat penting saat ini. Kalau orang dulu kalau pergi ga bawa dompet itu bisa panik, bisa bingung dan mesti pulang kembali kalau ketinggalan ambil dompetnya. Tapi kalau anak-anak muda sekarang ke mana-mana bawanya cuma satu, smarthpne hp, all in one," ungkap Jokowi.