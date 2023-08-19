Dijadwalkan ke Afrika Selatan, Jokowi Pilih Hadir di Mukmatar Pelajar Muhammadiyah

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa hari ini Sabtu (19/8), dirinya akan berangkat ke Afrika Selatan. Namun, rencananya itu diundur karena dirinya ingin menghadiri Muktamar XXIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) di Deli Serdang.

Awalnya Jokowi menceritakan bahwa dirinya hadir terakhir kali di Muktamar IPM pada tahun 2018. Dan saat ini baru bisa bertemu kembali dan mengobati rasa kangennya.

"Saya ingat terakhir kita bertemu langsung saya bertemu langsung dengan ikatan pelajar Muhammadiyah itu di tahun 2018 seinget saya di Sidoarjo saat Muktamar ke-21 IPM. Jadi kalau sudah berapa hampir 4-5 tahun ini hampir bertemu Alhamdulillah bisa mengobati kangen saya terhadap IPM," kata Jokowi dalam sambutannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (19/8/2023).

Jokowi menyebut bahwa kehadirannya itu setelah diundang langsung Ketua PP IPM Nashir Efendi ke Istana beberapa waktu lalu.

Setelah mengatur waktu, Jokowi pun memprioritaskan untuk hadir terlebih dahulu di Muktamar IPM ke XXIII di Deli Serdang itu. Dan mengundurkan jadwal ke Afrika pada besok Minggu (20/8).

"Maka begitu ada undangan dari IPM akan Muktamar mas Nashir Efendi datang ke istana menyampaikan akan Muktamar di hari ini (Sabtu). Saya atur-atur waktu harusnya hari ini saya berangkat ke Afrika tapi karena ada Mukmatar ke XXIII ikatan pelajar Muhammadiyah berangkatnya saya undur besok," kata Jokowi.