Gelar Gebyar Kemerdekaan di Lapangan Banteng, PYCH: Dari Papua untuk Indonesia

JAKARTA - Papua Youth Creative Hub (PYCH) mengadakan kegiatan dalam rangka menyambut HUT Ke-78 RI dengan melakukan Gebyar Kemerdekaan Dari Papua Untuk Indonesia yang dihadiri ribuan masyarakat di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

PYCH merupakan pusat pengembangan talenta muda Tanah Papua agar menjadi generasi unggul, kreatif, berjiwa pelopor, lincah mengadopsi cara-cara baru dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta memiliki semangat kebangsaan yang tinggi.

Program binaan Badan Intelijen Negara (BIN) tersebut berhasil merangkul talenta muda Papua untuk menjadi pelopor perubahan untuk kemajuan dan kesejahteraan Bumi Cendrawasih sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ini perdana, kami buat kegiatan PYCH bukan di Jayapura, tapi Jakarta dalam rangka gebyar kemerdekaan kami mengumpulkan para seniman Papua dan di sini kami melihat bersama bagaimana kemerdekaan menjadi bagian penting dari anak-anak Papua," ujar personel PYCH Music Band sekaligus Pendamping Tim Music Anak Coment (M.A.C), Julio Faot, Sabtu (19/8/2023).

Julio mengungkapkan alasan di balik terselenggaranya kegiatan PYCH di Jakarta bertepatan dengan salah satu grup musik asal Papua, yang dipanggil untuk mengisi acara di Istana Merdeka pada momen HUT RI ke 78.

BACA JUGA: Presiden Jokowi Apresiasi Waibu Agro Edu Tourism Milik PYCH Binaan BIN

"Kemarin karena ada M.A.C yang dipanggil ke Istana Negara dalam rangka 17 Agustus kami mengisi di sana hanya satu lagu. Sehingga, 18 Agustus kami inisiasi untuk kumpul merayakan kemerdekaan di Jakarta, jadi ini momentum yang pas," ungkapnya.

Dia juga senang atas antusias masyarakat yang hadir terutama rekan-rekannya yang berasal dari Papua yang selama ini merantau ke Ibu Kota. Pasalnya, kegiatan ini bisa memotivasi semangat generasi muda Papua, sekaligus momen temu kangen dengan masyarakat Papua diperantauan.

Oleh karena itu, dia mendorong generasi muda Papua untuk terus berinovasi dalam menciptakan karya sekaligus dirinya berharap agar kegiatan serupa bisa dilakukan di wilayah lain yang ada di Indonesia dalam memperkenalkan potensi anak Papua di Indonesia.

"Kami dorong semua generasi muda di Papua khususnya ketika di kasih hadiah besar dari Pak Jokowi, kami bisa melanjutkan ini ke kabupaten-kabupaten di Papua. Dengan adanya provinsi baru di Papua harusnya anak muda di Papua lebih giat antusias, dan bukan hanya di Papua, kedepannya kami bisa selenggarakan kegiatan seperti ini di Yogyakarta, Sumatera dan dimana pun tempat kami bisa berkumpul,"tandasnya.