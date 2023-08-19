Momen Kocak Jokowi Main Tebak-tebakan dengan Pelajar Peserta Muktamar

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tebak-tebakan kepada peserta Muktamar XXIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) di Deli Serdang pada hari ini Sabtu (19/8/2023).

Sebelumnya, Jokowi memberikan sambutan seperti biasa, namun mendadak dia menanyakan tebak-tebakan kepada para peserta Muktamar. Riuh teriakan mulai meramaikan suasana.

"Jauh di mata dekat di hati, apakah itu?"," tanya Jokowi.

Dua orang peserta yakni laki-laki dan perempuan pun maju ke atas panggung untuk menjawab pertanyaan Presiden tersebut.

"Saya gak tau ini pak, tapi yang saya tahu yabg jauh di mata dekat di hati itu Allah Ta’ala. Dan bagi saya presiden yang jauh di mata hari ini dekat di rakyat, itu presiden Joko Widodo yang keren sekali, luar biasa terima kasih bapak," kata seorang peserta laki-laki

Jokowi pun tersenyum mendengar jawaban itu. Dirinya kembali menanyakan pertanyaan yang sama kepada peserta perempuan yang maju keatas panggung.

"Silahkan, jauh di mata dekat di hati?,"tanya Jokowi.

"Yang pertama mungkin jauh di mata dekat di hati itu bagi saya Allah Ta’ala, kemudian yang kedua orangtua saya, yang ketiga hari ini pak Jokowi karena ada di samping saya," kata peserta perempuan tersebut.

Dikatakan Jokowi, kedua jawaban peserta tersebut tidak sesuai jawaban yang dipersiapkannya. Dirinya mengakui jawaban kedua peserta sangat serius, namun Jokowi menganggap benar keduanya.

"Tadi yang saya siapkan jawabannya bukan itu sebetulnya, kalau yang ini tadi jawaban-jawaban serius. Pertanyaannya itu tidak serius, jauh di mata dekat di hati, jawabannya bener betul, bener betul, tapi bukan itu yang saya maksud," kata Jokowi.

"Ada yang tahu?. Bukan hal yang serius ini, jauh di mata dekat di hati, apakah itu?," tanya Jokowi lagi.

Salah seorang peserta pun langsung bergegas naik keatas panggung untuk menjawab pertanyaan tersebut.

"Yang jauh di mata dekat di hati itu pak, itu kerinduan pak," kata peserta bernama Adli itu.

"Ini semakin jauh ini. Ini sangat romantis sekali ini bukan itu" ujar Jokowi sambil tertawa.

"Jauh di mata dekat di hati, silakan, satu lagi, silakan, ya maju," tanya Jokowi sekali lagi.