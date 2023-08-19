Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Sehari Jelang AMMTC, Kapolri Pastikan Seluruh Rangkaian Berjalan Lancar

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |13:52 WIB
Sehari Jelang AMMTC, Kapolri Pastikan Seluruh Rangkaian Berjalan Lancar
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (Foto: Polri)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau pelaksanaan geladi bersih pelaksanaan ASEAN Ministerial Meeting On Transnational Crime (AMMTC) ke-17 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sigit melakukan pengecekan secara langsung seluruh proses rangkaian AMMTC yang dimulai pada esok hari, Minggu, 20 Agustus 2023. Kapolri juga ikut langsung melakukan geladi bersih mulai dari penerimaan delegasi hingga proses pembukaan AMMTC oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada Senin, 21 Agustus 2023.

Berdasarkan pantauan di Hotel Meruorah, Labuan Bajo, Kapolri melihat langsung seluruh persiapan rangkaian yang akan dilaksanakan sepanjang acara tersebut.

Dalam tinjauannya sedikit memberikan beberapa pengarahan agar kegiatan AMMTC dapat berjalan maksimal dan lancar.

"Tolong besi yang di atas dirapikan, apakah dihias maupun dikurangi," kata Sigit dalam kegiatan geladi bersih tersebut.

Dalam geladi bersih tadi, Kapolri dan seluruh penanggung jawab awalnya melakukan simulasi mulai dari penyambutan para delegasi di lobi hotel kemudian dilanjutkan dengan berbincang santai.

Pada geladi bersih, Kapolri didampingi oleh Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada dan Kadiv Hubinter Polri Irjen Krishna Murti.

Topik Artikel :
AMMTC Labuan Bajo AMMTC kapolri
