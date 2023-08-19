Michael Victor Sianipar Jadi Ketum Pemuda Perindo, HT: Yakin Bisa Tumbuh Sesuai Tujuan!

JAKARTA – Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) melantik Michael Victor Sianipar sebagai Ketua Umum Pemuda Perindo, Jumat 18 Agutus 2023.

Hary Tanoe pun berharap Pemuda Perindo bisa terus berkontribusi secara positif kepada masyarakat.

“Saya melantik Michael Victor Sianipar sebagai Ketum Pemuda Perindo. Saya berharap dan saya yakin Bung Michael ini bisa membawa sayap Pemuda Perindo ini tumbuh sesuai dengan tujuannya,” ujar HT dalam laman Instagram miliknya, seperti dikutip Sabtu (19/8/2023).

Hary Tanoe menjelaskan tujuan pelantikan tersebut ada dua. Pertama, mengembangkan organisasi dan membawa para pemuda serta seluruh kadernya bisa produktif.

"Produktif itu ya artinya mereka bisa lebih baik kesejahteraannya atau statusnya, sehingga mereka bisa menjadi sesuatu yang positif bagi masyarakat. Kalau secara kolektif bagi bangsa dan negara. Bisa pelatihan entrepreneurship dan lain sebagainya. Pemuda kita kan majemuk sekali di kota, di daerah,” tuturnya.