INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Viral Pelajar Bertaruh Nyawa hingga Eks Atlet China Jadi WNI, Ikuti di Okezone TV Channel dan Live Streaming di Okezone.com Pukul 21.00 Wib

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |15:55 WIB
Saksikan Okezone Update Pukul 21.00 WIB
A
A
A

JAKARTA - Okezone Updates merupakan program berita dengan angle yang seru dan kekinian. Berisi berita - berita viral, hobi, lifestyle hingga olahraga yang pastinya bisa menambah wawasan Anda.

Dua dari beberapa berita Okezone Updates hari ini membahas video viral yang memperlihatkan siswa sekolah dasar di Nias, Sumatera Utara, yang harus menyeberangi sungai, hanya untuk berangkat ke sekolah.

Mereka nekat bertaruh nyawa dengan meniti sebuah batang kayu yang melintang di atas sungai beraliran deras, hanya untuk ke sekolah. Batang kayu sesekali tergeser dan bergoyang akibat terkena aliran air.

Selain video viral siswa yang melintas di atas aliran sungai, juga ada profil Huang Huan, pemain bulu tangkis asal China yang terkenal di tahun 1990-an. 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
