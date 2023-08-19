Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kunjungi Pasar Sukaramai Medan, Jokowi: Harga dalam Kondisi Stabil

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |15:59 WIB
Presiden Jokowi tinjau Pasar Sukaramai Medan (Foto: BPMI)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Pasar Sukaramai, Kota Medan, dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Sumatra Utara, Sabtu (19/8/2023).

Berdasarkan hasil tinjauannya, Presiden menyebut harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Sukaramai masih dalam kondisi yang baik dan stabil.

"Ya tadi saya hanya ingin melihat kondisi harga-harga. Saya lihat harganya sangat baik, seperti bawang merah sangat murah hanya Rp24 ribu, kemudian telur tadi saya tanya sekilo berapa? Rp22 (ribu) sampai Rp23 ribu sangat murah sekali," ujar Jokowi.

Presiden juga mengapresiasi program pasar murah keliling yang diluncurkan Pemerintah Kota Medan. Menurut Presiden, program pasar murah keliling tersebut dapat membantu menjaga stabilitas harga dan inflasi di daerah.

"Saya senang juga ada pasar keliling, pasar murah keliling yang saya kira ini bisa menurunkan harga untuk beras, minyak, gula. Saya kira ini program baik dalam rangka bisa menurunkan inflasi di kota atau di provinsi," ucap Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden turut menjelaskan bahwa pemerintah akan tetap melakukan impor beras pada tahun ini. Kebijakan tersebut diambil pemerintah untuk menjaga ketersediaan pasokan dan harga beras di Tanah Air.

