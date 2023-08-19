Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ingatkan Keributan Pilpres 2024 Tak Berlarut, Jokowi: Yang di Atas Sudah Ngopi Bareng

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |16:41 WIB
Ingatkan Keributan Pilpres 2024 Tak Berlarut, Jokowi: Yang di Atas Sudah Ngopi Bareng
Presiden Jokowi (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan bahwa keributan yang terjadi di akar rumput usai Pilpres 2024 tidak perlu berlarut-larut. Sebab, katanya, para politikus yang berkompetisi setelah Pilpres pun sudah ngopi dan makan bareng.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam sambutannya pada peresmian Rakernas Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) di Kota Medan pada hari ini, Sabtu (19/8/2023).

"Kadang-kadang saya mikir kita yang di atas sudah ngopi-ngopi bareng sudah makan bersama yang di akar rumput ramai belum rampung-rampung. Inilah yang sering kita lupa, karena pasti ada yang menang dan pasti ada yang kalah," kata Jokowi dalam sambutannya.

Menurut Jokowi, siapa pun yang menang dalam pilpres nanti dapat mengajak yang kalah untuk ikut membantu. Jika tidak mau membantu, katanya, minimal tidak menggangu yang menang.

"Dan sebaiknya yang menang mengajak yang kalah untuk membantu, dan kalau pun tidak membantu sebisa mungkin jangan mengganggu. Setuju bapak ibu?," kata Jokowi.

"Karena persatuan saat ini sangat penting, kekompakan saat ini sangat penting sekali," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187424/pemerintah-OP03_large.jpg
Mantan Karyawan: Jokowi Tidak Pernah Resmikan Bandara IMIP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184652/jokowi-KC71_large.jpg
Fitnah Ijazah Palsu Terkesan Diorkestrasi, Berdampak Reputasi dan Psikologis Jokowi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184651/roy_suryo-Xm48_large.jpg
Ijazah Jokowi Harus Dipamerkan ke Roy Suryo Cs saat Sidang untuk Pembuktian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184649/viral-BdzE_large.jpg
Jokowi Ogah Buka Ijazah ke Publik, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184644/jokowi-iyBV_large.jpg
Heboh Salinan Ijazah Jokowi Dimusnahkan Setelah Setahun, Ini Klarifikasi KPU Solo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184631/roy_suryo-dFWT_large.jpg
Heboh Kasus Ijazah Palsu, dr Tifa Sarankan Jokowi Jalani Perawatan ke Luar Negeri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement