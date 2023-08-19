Ingatkan Keributan Pilpres 2024 Tak Berlarut, Jokowi: Yang di Atas Sudah Ngopi Bareng

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan bahwa keributan yang terjadi di akar rumput usai Pilpres 2024 tidak perlu berlarut-larut. Sebab, katanya, para politikus yang berkompetisi setelah Pilpres pun sudah ngopi dan makan bareng.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam sambutannya pada peresmian Rakernas Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) di Kota Medan pada hari ini, Sabtu (19/8/2023).

"Kadang-kadang saya mikir kita yang di atas sudah ngopi-ngopi bareng sudah makan bersama yang di akar rumput ramai belum rampung-rampung. Inilah yang sering kita lupa, karena pasti ada yang menang dan pasti ada yang kalah," kata Jokowi dalam sambutannya.

Menurut Jokowi, siapa pun yang menang dalam pilpres nanti dapat mengajak yang kalah untuk ikut membantu. Jika tidak mau membantu, katanya, minimal tidak menggangu yang menang.

"Dan sebaiknya yang menang mengajak yang kalah untuk membantu, dan kalau pun tidak membantu sebisa mungkin jangan mengganggu. Setuju bapak ibu?," kata Jokowi.

"Karena persatuan saat ini sangat penting, kekompakan saat ini sangat penting sekali," tambahnya.