HOME NEWS NASIONAL

Tingkat Kepuasan Publik Tinggi, Survei Indikator: Jokowi Bisa Jadi King Maker Pilpres 2024

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |18:24 WIB
Presiden Jokowi saat kunjungan kerja/Biro Setpres
Presiden Jokowi saat kunjungan kerja/Biro Setpres
A
A
A

JAKARTA - Tingkat kepuasan publik (approval rating) atas kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih tinggi jelang 14 bulan purnabakti.

Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia periode Juli 2023, approval rating Jokowi menembus 81,2%. Angka ini, berdasarkan sejumlah hasil riset Indikator, merupakan yang tertinggi sejak Jokowi memimpin pada 2014.

"Menurut saya, melihat approval (rating) Pak Jokowi, sepertinya sudah jelas (pemenang Pilpres) 2024 adalah Pak Jokowi," kata peneliti utama Indikator, Burhanuddin Muhtadi, dikutip, Sabtu (19/8/2023).

Namun ia mengakui bahwasanya Jokowi secara konstitusi tidak bisa lagi maju pada pilpres karena sudah memenanginya dua kali berturut-turut. Oleh karena itu, dengan tingginya kepuasan publik ini menjadikannya sebagai "king maker" pada 2024.

"Apa, sih, fungsinya presiden memiliki approval rating di saat secara konstitusional dia terhalang maju lagi? Kita, kan, belakangan diskusi soal king maker,”ujarnya.

“King maker itu baru bisa dimainkan oleh Jokowi, konteksnya dalam pertarungan 2024, jika seorang presiden punya approval rating yang tinggi," lanjutnya.

Burhanuddin menambahkan, tingginya approval rating tersebut pun membuat bakal calon presiden (capres), memperebutkan "Jokowi effect".

Halaman:
1 2
      
