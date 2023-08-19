Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Hentikan Kata Sambutan Saat Adzan Berkumandang

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |18:30 WIB
Jokowi Hentikan Kata Sambutan Saat Adzan Berkumandang
Presiden Jokowi Hentikan Sambutan saat Adzan/Biro Setpres
A
A
A

 

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghentikan sementara sambutan saat acara pengukuhan dan Rakernas DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) di Medan, Provinsi Sumatera Utara, pada Sabtu (19/8/2023).

Jokowi berhenti pidato saat adzan berkumandang. Dalam kesempatan itu Jokowi menyebutkan situasi politik yang mulai menghangat menjelang Pemilu 2024.

Setelah itu, Presiden Jokowi bicara pentingnya suasana solid untuk menghadapi berbagai tantangan global. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga bicara soal peluang Indonesia menjadi negara maju.

Kesempatan itu kata Jokowi ada pada 13 tahun ke depan saat bonus demografi angkatan kerja produktif Indonesia muncul.

"Sehingga pemimpin ke depan ini sangat-sangat menentukan negara ini bisa melompat maju atau tidak," ujar Jokowi.

Adzan ashar kemudian terdengar sehingga membuat Jokowi menghentikan sejenak sambutannya sembari melihat teks yang dipegangnya.

Ia kemudian melanjutkan pidatonya saat adzan selesai berkumandang. Calon pemimpin bangsa Indonesia di 2024 hingga 2034 kata Jokowi amat menentukan arah kemajuan bangsa.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
