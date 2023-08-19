Ketua DPR Ingatkan Tantangan Pemerataan Pembangunan hingga Kemiskinan Ekstrem

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti sejumlah persoalan yang kini tengah dihadapi Bangsa Indonesia. Permasalahan itu di antaranya dampak El Nino terhadap ketahanan pangan hingga utang BUMN).

"Mencermati permasalahan dampak utang sejumlah BUMN, menyoroti persoalan maraknya kasus kekerasan seksual, mencermati proses transisi energi Indonesia dalam mendukung energi terbarukan," kata Puan dikutip, Sabtu (19/8/2023).

Dia juga menyoroti soal fenomena kejahatan perbankan yang mengancam data pribadi hingga upaya pendampingan UMKM. Puan juga mengingatkan soal efektivitas belanja negara Pemerintah.

“Sejak tahun 2019, Pemerintah selalu menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan belanja negara yang berkualitas. Belanja negara yang berkualitas akan mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Saat ini, belanja negara masih perlu ditingkatkan kualitas dan efektivitasnya,” ujar mantan Menko PMK itu.

Puan berharap belanja negara dapat semakin berkualitas. Ia mengingatkan agar dana yang sudah dianggarkan harus benar-benar sampai ke rakyat.

“Khususnya pada tahun anggaran 2024, seluruh program di kementerian/lembaga akan semakin berkualitas yang ditunjukkan dengan alokasi anggaran yang manfaatnya langsung dirasakan oleh kelompok penerima manfaatnya adalah rakyat," tutup Puan.

