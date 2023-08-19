Minta Lanjutkan Hilirisasi dan Stop Ekspor Bahan Mentah, Jokowi: Rakyat Harus Berani Ingatkan Itu!

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Presiden yang terpilih dalam Pilpres 2024 untuk melanjutkan program hilirisasi dan menghentikan ekspor bahan mentah.

Hal tersebut ia sampaikan saat memberikan sambutan dalam acara Pengukuhan dan Rakernas DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) di Medan, Provinsi Sumatera Utara pada Sabtu (19/8/2023).

Ia menyebutkan pentingnya peningkatan pendapatan negara dari hilirisasi industri nikel. Jokowi memberi contoh ekspor bahan mentah nikel hanya menghasilkan US 2,1 miliar atau sekitar Rp32 triliun.

Namun setelah hilirisasi, pendapatan negara naik menjadi USD33,8 miliar atau sekitar Rp510 triliun. Ekspor bahan mentah disebut Jokowi tidak akan pernah membuat Indonesia maju.

"Sekali lagi, kalau hanya mengekspor bahan mentah saja, sampai kapanpun negara ini tidak akan jadi negara maju. Jadi kita harus berani, pemimpin ke depan harus berani melanjutkan itu, meskipun risikonya digugat di WTO, ditekan IMF, mungkin ada negara lain nekan lagi, jangan mundur. Jangan kemudian tidak berani melanjutkan, akan rugi besar kita," kata Jokowi.

Presiden menyebutkan ekspor bahan mentah tidak akan membuat masyarakat Indonesia sejahtera karena tidak mendapatkan nilai tambah.

Ia memberikan contoh saat Indonesia booming produksi minyak pada tahun 1970-an, tapi pemerintah tidak mendapatkan nilai tambah dari minyak bumi.