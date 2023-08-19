Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tinjau Persiapan AMMTC di Labuan Bajo, Kapolri: Tingkatkan Kerja Sama Transnational Crime

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |19:25 WIB
Tinjau Persiapan AMMTC di Labuan Bajo, Kapolri: Tingkatkan Kerja Sama <i>Transnational Crime</i>
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (Foto: MPI)
A
A
A

LABUAN BAJO - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung pelaksanaan geladi bersih pelaksanaan ASEAN Ministerial Meeting On Transnational Crime (AMMTC) ke-17 di Hotel Meruorah, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Usai mengikuti seluruh rangkaian geladi bersih, Sigit memastikan bahwa, seluruh rangkaian kegiatan internasional AMMTC sudah siap diselenggarakan. Ia pun menyaksikan geladi bersih pertunjukan dari Drum Corps Akpol, penampilan kolone senapan dan karnaval dari masyarakat.

"Di mana saya lihat persiapan mulai dari pembukaan sampai penyelenggaraan semuanya sudah siap. Termasuk juga tadi kita melihat latihan dari adik-adik taruna Akpol yang bergabung dengan masyarakat untuk melaksanakan parade karnaval bersama masyarakat," kata Sigit di Labuan Bajo, NTT, Sabtu (19/8/2023).

Sigit menjelaskan, event internasional ini masih dalam rangka menindaklanjuti semangat dari KTT ASEAN yang beberapa waktu lalu dideklarasikan dan juga dilaksanakan di Labuan Bajo.

"Bapak Presiden sebagai keketuaan dan kebetulan di AMMTC ini Polri juga mendapatkan keketuaan yang sama dan ini 10 tahun sekali untuk mendapatkan keketuaan," ujar Sigit.

Dengan adanya kesempatan yang baik ini, Sigit menegaskan bahwa pihaknya akan sangat memanfaatkan AMMTC untuk menjalin kerja sama lintas-negara.

"Tentunya ini betul-betul akan kita manfaatkan untuk melaksanakan kerja sama dengan negara-negara ataupun kepolisian-kepolisian yang ada di ASEAN. Tentunya besok akan dihadiri oleh ada menteri ada kepala kepolisian dan juga beberapa negara yang ikut bergabung kontributor dan observer," ucap Sigit.

Halaman:
1 2
      
