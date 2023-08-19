Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

AMMTC Siap Digelar di Labuan Bajo, Kapolri: Kita Harap Berjalan Sesuai Rencana

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |19:52 WIB
AMMTC Siap Digelar di Labuan Bajo, Kapolri: Kita Harap Berjalan Sesuai Rencana
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan seluruh rangkaian pelaksanaan ASEAN Ministerial Meeting On Transnational Crime (AMMTC) ke-17 di Hotel Meruorah, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), siap untuk digelar.

Kepastian itu disampaikan Sigit usai meninjau langsung kegiatan geladi bersih di Hotel Meruorah, Labuan Bajo. Ia juga menyaksikan geladi bersih pertunjukan dari Drum Corps Akpol, penampilan kolone senapan dan karnaval dari masyarakat.

"Di mana saya lihat persiapan mulai dari pembukaan sampai penyelenggaraan semuanya sudah siap. Termasuk juga tadi kita melihat latihan dari adik-adik taruna Akpol yang bergabung dengan masyarakat untuk melaksanakan parade karnaval bersama masyarakat," kata Sigit di Labuan Bajo, NTT, Sabtu (19/8/2023).

Sigit menyebut bahwa demi semakin memantapkan penyelenggaraan ini, pihak panitia sampai dengan detik terakhir terus melakukan persiapan dan perbaikan AMMTC.

"Tentunya masih ada beberapa perbaikan, panitia terus akan rapatkan, tentunya semua yang kita harapkan nanti bisa berjalan dengan baik sesuai rencana," ujar Sigit.

