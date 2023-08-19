Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Singgung Warna Rambut dan Gibran Pasang Stiker Ganjar, Beri Kode Dukungan?

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |22:50 WIB
Jokowi Singgung Warna Rambut dan Gibran Pasang Stiker Ganjar, Beri Kode Dukungan?
Presiden Jokowi (Foto: BPMI)
A
A
A

MEDAN- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tebak-tebakan kepada peserta Muktamar XXIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) di Deli Serdang pada hari ini Sabtu (19/8/2023).

Awalnya Jokowi memberikan sambutan seperti biasa, namun ditengah-tengah diirnya menanyakan tebak-tebakan kepada para peserta Muktamar. Riuh teriakan mulai meramaikan suasana lantaran Jokowi memanggil peserta muktamar ke panggung.

Jokowi pun menyinggung warna rambut saat melempar pertanyaan tebak-tebakan kepada peserta Muktamar IPM.

"Rambut putih namanya uban, rambut merah namanya pirang, kalau rambut hijau namanya apa?," tanya Jokowi.

"Perkenalkan nama saya Aryo Prasetyo, saya asli Depok cuman saya sekarang lagi merantau, eh bukan merantau, lagi di Bangka Belitung dan saya adalah perwakilan PD IPM Pangkal pinang, langsung jawab boleh pak," kata peserta bernama Aryo Prasetyo itu.

Kemudian Jokowi pun kembali mengingatkan pertanyaannya. "Jawab, tapi dengarkan dulu langsung jawab, rambut putih namanya uban, rambut merah namanya pirang, rambut hijau namanya apa?," tanya Jokowi kembali.

"Rambutan belum mateng pak," timpal Aryo.

Jokowi langsung menyalami Aryo dan mengucapkan selamat telah berhasil menjawab dan memberikan sepeda. "Dapat sepeda," kata Jokowi.

