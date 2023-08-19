Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Singgung Pilpres 2024, Jokowi: Setelah Balapan Kita Bersatu Kembali

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |23:25 WIB
Singgung Pilpres 2024, Jokowi: Setelah Balapan Kita Bersatu Kembali
Presiden Jokowi (Foto: BPMI)
A
A
A

 

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pesan kepada masyarakat dalam menghadapi Pemilu 2024 lantaran dalam setiap kontestasi selalu ada pihak yang menang dan kalah.

Kepada pihak yang menang, Jokowi meminta agar mengajak yang kalah untuk membantu. Sementara, kepada pihak yang kalah diharapkan tidak mengganggu apabila tidak ingin membantu.

"Sebaiknya memang yang menang mengajak yang kalah untuk membantu, kalaupun tidak membantu (yang kalah) sebisa mungkin jangan mengganggu," kata Jokowi dalam sambutannya di Acara Peresmiaan Pembukaan Rakernas Gamki Kota Medan yang ditayangkan pada kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (19/8/2023).

Menurut Jokowi, kompetisi politik antar warga boleh-boleh saja. Namun setiap warga harus menyadari bahwa kompetisi politik itu merupakan pertandingan persaudaraan.

"Jangan sikut-sikutan, apalagi tendang-tendangan. Kita ini saudara sebangsa setanah air, jangan lupakan itu. Agar setelah balapan kita bisa berkawan kembali dan bersatu kembali," jelas Jokowi.

Halaman:
1 2
      
