Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kasus Video Gay Anak, KPAI Minta Polisi Lacak dan Tangani Para Korban

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |04:04 WIB
Kasus Video Gay Anak, KPAI Minta Polisi Lacak dan Tangani Para Korban
KPAI minta polisi cari dan tangani para korban dalam kasus video gay anak. (MPI)
A
A
A

JAKARTA - Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mengungkap kasus penjualan video dan foto-foto asusila sesama jenis yang di antaranya juga eksploitasi anak melalui media sosial. Dua pelaku berinisial R(21) dan LNH (16) telah ditangkap polisi dalam kasus video gay anak ini.

Terkait hal itu, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kawiyan meminta para pelaku dihukum maksimal. Selain itu, ia meminta polisi melacak anak yang menjadi korban agar mendapat penanganan.

"Kami berharap juga agar para korban dilacak, kemudian ditangani, karena para korban itu adalah ada yang anak-anak," ujar Kawiyan di Polda Metro Jaya, Jumat (18/8/2023).

Hal tersebut, ia melanjutkan, bertujuan untuk kembali memulihkan psikologis korban. Selain itu, pemerintah bisa masuk memberikan pendampingan kepada anak-anak di bawah umur tersebut.

"Jadi supaya para korban itu kemudian kita ketahui identitasnya, kita ketahui orangtuanya, untuk selanjutnya diberikan asesmen, kemudian pendampingan psikologi, kemudian juga rehabilitasi," imbuhnya.

"Sebab anak-anak masih punya harapan yang panjang sebagai seorang anak masih punya harapan, untuk selanjutnya diberikan rehab pendampingan dann sebagainya. Siapa yang harus memberikan pendampingan, rehabilitasi dan sebagainya? adalah Pemda, Dinas terkait yang ada di daerah tersebut," tuturnya.

Diketahui, Polda Metro Jaya mengungkap praktik penjualan video gay kids (VGK) yang disebarkan melalui Telegram. Pelaku menjual video gay anak itu dengan harga mulai Rp150.000.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/298/3183148//kpai-2eRJ_large.jpg
Program MBG Terbukti Bermanfaat, tapi Menunya Belum Sesuai Selera Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3182136//pornografi-7sz1_large.jpg
Modus Video Call Tanpa Busana, Pria Ini Nekat Peras Mantan Pacar hingga Puluhan Juta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179276//perindo-rkt9_large.jpg
KPAI Sebut Sosialisi Hak Anak dan Pencegahan Kekerasan di Sekolah Sangat Bermanfaat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3178982//polri_ungkap_38_ribu_kasus_narkoba_sepanjang_2025-yzBV_large.jpg
Polri Ungkap 38 Ribu Kasus Narkoba Sepanjang 2025, KPAI: Anak-Anak Rawan Terpapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/338/3169466//kawiyan-saeY_large.jpg
Terlibat Penjarahan Rumah Uya Kuya, KPAI: Hukum Jalan dan Hak Anak Dijaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/337/3167473//demonstrasi-q9OH_large.jpg
KPAI: Anak-Anak yang Ikut Demo Tidak Serta-merta Bisa Dipidana!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement