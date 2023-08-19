Kasus Video Gay Anak, KPAI Minta Polisi Lacak dan Tangani Para Korban

KPAI minta polisi cari dan tangani para korban dalam kasus video gay anak. (MPI)

JAKARTA - Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mengungkap kasus penjualan video dan foto-foto asusila sesama jenis yang di antaranya juga eksploitasi anak melalui media sosial. Dua pelaku berinisial R(21) dan LNH (16) telah ditangkap polisi dalam kasus video gay anak ini.

Terkait hal itu, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kawiyan meminta para pelaku dihukum maksimal. Selain itu, ia meminta polisi melacak anak yang menjadi korban agar mendapat penanganan.

"Kami berharap juga agar para korban dilacak, kemudian ditangani, karena para korban itu adalah ada yang anak-anak," ujar Kawiyan di Polda Metro Jaya, Jumat (18/8/2023).

Hal tersebut, ia melanjutkan, bertujuan untuk kembali memulihkan psikologis korban. Selain itu, pemerintah bisa masuk memberikan pendampingan kepada anak-anak di bawah umur tersebut.

"Jadi supaya para korban itu kemudian kita ketahui identitasnya, kita ketahui orangtuanya, untuk selanjutnya diberikan asesmen, kemudian pendampingan psikologi, kemudian juga rehabilitasi," imbuhnya.

"Sebab anak-anak masih punya harapan yang panjang sebagai seorang anak masih punya harapan, untuk selanjutnya diberikan rehab pendampingan dann sebagainya. Siapa yang harus memberikan pendampingan, rehabilitasi dan sebagainya? adalah Pemda, Dinas terkait yang ada di daerah tersebut," tuturnya.

Diketahui, Polda Metro Jaya mengungkap praktik penjualan video gay kids (VGK) yang disebarkan melalui Telegram. Pelaku menjual video gay anak itu dengan harga mulai Rp150.000.