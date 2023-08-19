Bantah Damkar, Transjakarta Sebut Kebakaran Halte Tandean Bukan Disebabkan Korsleting Listrik

JAKARTA - Direktur Utama Transjakarta, Welfizon Yuza, membantah pernyataan Damkar yang menyebut kebakaran di Halte Tendean disebabkan korsleting listrik.

"Korslet sih kayaknya enggak. Karena kalau lihat sumber, dari luar, bukan dari (dalam). Biasa kalau korslet itu kan dari dalam ada jaringan kabel dan segala macam. Kalau lihat sumber apinya enggak ada di situ," ujar Yuza saat dikonfirmasi, dikutip Sabtu (19/8/2023).

Menurut Yuza, api tersebut berasal dari luar halte hingga merembet ke dalam. Ia pun memastikan korsleting listrik bukanlah penyebab berkobarnya api di halte tersebut.

"Di belakang halte itu. Jadi awalnya apinya dari belakang itu di sampingnya flyover itu. Kan halte kita belakangnya ada flyover kan ada ruang sedikit tuh, di ujung situ. Jadi api awalnya dari situ," ujarnya.