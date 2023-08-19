Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polres Metro Tangerang Kota Tanam 1.000 Pohon, Perbaiki Kualitas Udara

Isty Maulidya , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |08:20 WIB
Polres Metro Tangerang Kota Tanam 1.000 Pohon, Perbaiki Kualitas Udara
Polisi tanam pohon guna kurangi polusi (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Kondisi kualitas udara di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), beberapa Minggu terakhir ini dalam kondisi buruk, terlebih cuaca panas ekstrem tengah melanda.

Kondisi tersebut termasuk melanda Kota Tangerang, diketahui ada beberapa faktor yang mempengaruhi buruknya kualitas udara saat ini, di antaranya polusi udara yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor.

Menghadapi kondisi tersebut Polres Metro Tangerang Kota melakukan aksi nyata dengan gerakan nasional mensyukuri kemerdekaan bangsa dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia yang ke-78, dengan mengambil langkah proaktif dalam menjaga lingkungan dan bumi yang lebih baik dengan turut serta dalam gerakan penanaman 1.000 pohon di Wilayahnya.

Program 'Polri Lestarikan Negeri Penghijauan Sejak Dini' merupakan gagasan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. Hal ini disebut wujud kepedulian Polri terhadap lingkungan hidup.

Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho mengungkapkan bahwa kegiatan Polisi peduli penghijauan dilakukan secara serentak se-Polda Metro Jaya. 1000 pohon tersebut ditanam di seluruh Polsek Jajaran Polres Metro Tangerang Kota.

"Kita lakukan penyelamatan bumi melalui kegiatan Polisi peduli penghijauan dilaksanakan di 12 tempat menanam 1.000 pohon. Pohon yang ditanam seperti pohon mangga, rambutan, sengon, dan beberapa pohon buah lainnya," ungkap Zain dalam keterangannya, Sabtu, (19/8/2023).

Dirinya berharap dengan gerakan penanaman pohon dalam rangka Polri Lestarikan Negeri guna memperbaiki kualitas udara khususnya di kota Tangerang. Termasuk mengatasi masalah banjir, serta mengurangi ancaman pemanasan global serta menambah produksi oksigen.

"Kegiatan penanaman pohon ini juga merupakan wujud nyata kolaborasi antara aparat Kepolisian- TNI dengan masyarakat," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/338/3025050/atasi-polusi-jakarta-heru-budi-akan-lakukan-rekayasa-cuaca-qb2ZucsK4H.jpg
Atasi Polusi Jakarta, Heru Budi Akan Lakukan Rekayasa Cuaca
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/338/3024935/atasi-polusi-udara-ekstrem-di-jakarta-bpbd-siapkan-upaya-modifikasi-cuaca-dlseuB8zsS.jpg
Atasi Polusi Udara Ekstrem di Jakarta, BPBD Siapkan Upaya Modifikasi Cuaca
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/338/3022728/udara-jakarta-dan-tangsel-sangat-tidak-sehat-meski-lagi-libur-idul-adha-9EWLVBqWoZ.jpg
Udara Jakarta dan Tangsel Sangat Tidak Sehat Meski Lagi Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/337/2991229/cegah-krisis-iklim-yre-dorong-transisi-energi-di-kawasan-perdesaan-GjZ9IbErZA.jpg
Cegah Krisis Iklim, YRE Dorong Transisi Energi di Kawasan Perdesaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/08/337/2935522/gandeng-pmi-pemerintah-antisipasi-perubahan-iklim-dan-polusi-jbvoFX55xy.jpg
Gandeng PMI, Pemerintah Antisipasi Perubahan Iklim dan Polusi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/03/338/2914147/diguyur-hujan-awal-november-wali-kota-depok-klaim-indeks-udara-membaik-j0QXSaTvIe.jpg
Diguyur Hujan Awal November, Wali Kota Depok Klaim Indeks Udara Membaik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement