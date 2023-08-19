Polres Metro Tangerang Kota Tanam 1.000 Pohon, Perbaiki Kualitas Udara

JAKARTA - Kondisi kualitas udara di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), beberapa Minggu terakhir ini dalam kondisi buruk, terlebih cuaca panas ekstrem tengah melanda.

Kondisi tersebut termasuk melanda Kota Tangerang, diketahui ada beberapa faktor yang mempengaruhi buruknya kualitas udara saat ini, di antaranya polusi udara yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor.

Menghadapi kondisi tersebut Polres Metro Tangerang Kota melakukan aksi nyata dengan gerakan nasional mensyukuri kemerdekaan bangsa dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia yang ke-78, dengan mengambil langkah proaktif dalam menjaga lingkungan dan bumi yang lebih baik dengan turut serta dalam gerakan penanaman 1.000 pohon di Wilayahnya.

Program 'Polri Lestarikan Negeri Penghijauan Sejak Dini' merupakan gagasan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. Hal ini disebut wujud kepedulian Polri terhadap lingkungan hidup.

Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho mengungkapkan bahwa kegiatan Polisi peduli penghijauan dilakukan secara serentak se-Polda Metro Jaya. 1000 pohon tersebut ditanam di seluruh Polsek Jajaran Polres Metro Tangerang Kota.

"Kita lakukan penyelamatan bumi melalui kegiatan Polisi peduli penghijauan dilaksanakan di 12 tempat menanam 1.000 pohon. Pohon yang ditanam seperti pohon mangga, rambutan, sengon, dan beberapa pohon buah lainnya," ungkap Zain dalam keterangannya, Sabtu, (19/8/2023).

Dirinya berharap dengan gerakan penanaman pohon dalam rangka Polri Lestarikan Negeri guna memperbaiki kualitas udara khususnya di kota Tangerang. Termasuk mengatasi masalah banjir, serta mengurangi ancaman pemanasan global serta menambah produksi oksigen.

"Kegiatan penanaman pohon ini juga merupakan wujud nyata kolaborasi antara aparat Kepolisian- TNI dengan masyarakat," ujarnya.