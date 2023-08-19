HUT ke-78 RI, Baja Perindo DKI Jakarta Gelar Lomba Kicau Burung di Kemayoran

JAKARTA - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Barisan Penjaga (Baja) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) DKI Jakarta mengadakan lomba burung kicau di New Lenggang, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu, (19/8/2023).

Lomba ini merupakan serangkaian kegiatan menyemarakkan HUT Kemerdekaan ke-78 RI.

Ketua DPW Baja Partai Perindo DKI Jakarta, Raden Novriandi mengatakan lomba ini diadakan untuk memperat tali silaturahmi kepada masyarakat. Terutama, kepada pecinta burung kicau.

"Tujuan utama ingin mempererat silahturahmi melalui wadah kicau mania. Karena kicau mania di Kemayoran tu Sangat banyak, kami dari Partai Perindo tujuannya untuk mempererat dan jalim silahturahmi," ucapnya.

Dalam lomba ini terdapat beberapa kategori. Diantaranya, Murai Batu, Kicau Hijau dan Kacer.

Terdapat ratusan peserta yang mengikuti perlombaan ini. Nampak, para peserta antusias. "Alhamdulillah bisa dilihat sendiri antusias masyarakat, ini ada 24 ril jadi ini penuh semua. Dari setiap sesi ada yang 24 G ada 24 peserta dan yang 36 G 36 peserta dikali 20," katanya.