Catat! Berikut Rekayasa Lalin Acara Jakarta Half Maraton

JAKARTA - Dinas Perhubungan (Dishub)DKI Jakarta akan melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) sehubungan dilaksanakannya Jakarta Half Marathon pada besok, Minggu 20 Agustus 2023.

Kegiatan Jakarta Half Marathon itu akan dimulai pukul 05.15 WIB sampai 09.15 WIB.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan pihaknya akan melakukan rekayasa lalu lintas. Namun masih dalam kondisi situasional.

"Untuk menunjang kegiatan tersebut akan dilaksanakan rekayasa lalu lintas mulai pukul 05.00 sampai dengan 10.00 WIB atau bersifat situasional kecuali untuk Bus Transjakarta tetap dapat melintas," ujar Syafrin dalam keterangannya, Sabtu (19/8/2023).

Adapun rekayasa lalin yang akan diberlakukan yakni sebagai berikut:

1. Lalu lintas dari Selatan (Cipete) menuju Utara (Senayan)/Barat (Slipi) dapat melalui Jalan Bulungan-Jalan Pati Unus-Jalan Pakubuwono VI-Jalan Hang Lekir 2-Jalan Hang Lekir 1-Jalan Asia Afrika-Jalan Gerbang Pemuda-Jalan Gatot Subroto-dan seterusnya;

2. Lalu lintas dari Utara (Harmoni) menuju ke Selatan (Senayan) dapat melalui Jalan Ir. Juanda-Jalan Veteran III-Jalan Medan Merdeka Utara Jalan Abdul Muis-dst. Atau dapat melalui Jalan Ir Juanda-Jalan Suryopranoto-Jalan Cideng Barat-dan seterusnya;

3. Lalu Lintas dari Timur (Tugu Tani) menuju ke Barat (Tanah Abang) dapat melalui Jalan Medan Merdeka Timur-Jalan Medan Merdeka Utara-Jalan Majapahit-Jalan Abdul Muis-Jalan Fachrudin-dan seterusnya. Atau melalui ke Jalan Perwira-Jalan Katedral-Jalan Veteran-Jalan Ir H. Juanda-dan seterusnya;

4. Lalu Lintas dari Timur (Menteng) menuju ke Barat (Tanah Abang/Slipi) dapat melalui Jalan Cut Mutia-Jalan Dr Ratulangi-Jalan HOS Cokroaminoto-Jalan Galunggung-Jalan RM Margono-dst. atau dapat melalui Jalan Rasuna Said-Jalan Gatot Subroto-Jalan S. Parman-dan seterusnya

5. Lalu Lintas dari Barat (Tanah Abang) menuju ke Timur (Manggarai) dapat melalui Jalan RM Margono-Jalan Galunggung-dst. Atau dapat melalui Jalan K.H. Mas Mansyur-Jalan Prof. Dr. Satrio-dan seterusnya;

6.Lalu lintas dari Selatan (Antasari) menuju ke Barat (Slipi) dapat melalui Jalan Wolter Monginsidi-Jalan Kapten Tendean-Jalan Terusan Rasuna Said-Jalan Gatot Subroto- Jalan S. Parman-dan seterusnya.