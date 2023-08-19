Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Catat! Berikut Rekayasa Lalin Acara Jakarta Half Maraton

Widya Michella , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |14:55 WIB
Catat! Berikut Rekayasa Lalin Acara Jakarta Half Maraton
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Dinas Perhubungan (Dishub)DKI Jakarta akan melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) sehubungan dilaksanakannya Jakarta Half Marathon pada besok, Minggu 20 Agustus 2023.

Kegiatan Jakarta Half Marathon itu akan dimulai pukul 05.15 WIB sampai 09.15 WIB.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan pihaknya akan melakukan rekayasa lalu lintas. Namun masih dalam kondisi situasional.

"Untuk menunjang kegiatan tersebut akan dilaksanakan rekayasa lalu lintas mulai pukul 05.00 sampai dengan 10.00 WIB atau bersifat situasional kecuali untuk Bus Transjakarta tetap dapat melintas," ujar Syafrin dalam keterangannya, Sabtu (19/8/2023).

Adapun rekayasa lalin yang akan diberlakukan yakni sebagai berikut:

1. Lalu lintas dari Selatan (Cipete) menuju Utara (Senayan)/Barat (Slipi) dapat melalui Jalan Bulungan-Jalan Pati Unus-Jalan Pakubuwono VI-Jalan Hang Lekir 2-Jalan Hang Lekir 1-Jalan Asia Afrika-Jalan Gerbang Pemuda-Jalan Gatot Subroto-dan seterusnya;

2. Lalu lintas dari Utara (Harmoni) menuju ke Selatan (Senayan) dapat melalui Jalan Ir. Juanda-Jalan Veteran III-Jalan Medan Merdeka Utara Jalan Abdul Muis-dst. Atau dapat melalui Jalan Ir Juanda-Jalan Suryopranoto-Jalan Cideng Barat-dan seterusnya;

3. Lalu Lintas dari Timur (Tugu Tani) menuju ke Barat (Tanah Abang) dapat melalui Jalan Medan Merdeka Timur-Jalan Medan Merdeka Utara-Jalan Majapahit-Jalan Abdul Muis-Jalan Fachrudin-dan seterusnya. Atau melalui ke Jalan Perwira-Jalan Katedral-Jalan Veteran-Jalan Ir H. Juanda-dan seterusnya;

4. Lalu Lintas dari Timur (Menteng) menuju ke Barat (Tanah Abang/Slipi) dapat melalui Jalan Cut Mutia-Jalan Dr Ratulangi-Jalan HOS Cokroaminoto-Jalan Galunggung-Jalan RM Margono-dst. atau dapat melalui Jalan Rasuna Said-Jalan Gatot Subroto-Jalan S. Parman-dan seterusnya

5. Lalu Lintas dari Barat (Tanah Abang) menuju ke Timur (Manggarai) dapat melalui Jalan RM Margono-Jalan Galunggung-dst. Atau dapat melalui Jalan K.H. Mas Mansyur-Jalan Prof. Dr. Satrio-dan seterusnya;

6.Lalu lintas dari Selatan (Antasari) menuju ke Barat (Slipi) dapat melalui Jalan Wolter Monginsidi-Jalan Kapten Tendean-Jalan Terusan Rasuna Said-Jalan Gatot Subroto- Jalan S. Parman-dan seterusnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187408/ilustrasi_macet-FNay_large.jpg
Ada Rapimnas Konfederasi Serikat Pekerja di Senayan, Waspada Macet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172364/rocky_gerung-joEb_large.jpg
Korlantas Larang Rotator-Strobo, Rocky Gerung Sebut 'Tot Tot Wuk Wuk' Bikin Stres di Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/338/3171588/strobo-ZFDh_large.jpg
Rotator 'Tot Tot Wuk Wuk' Dilarang, Masihkah Terdengar di Ruas Jalan Jakarta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171357/lampu-b3Cw_large.jpg
Dukung Pembekuan Sirene, Analis: Pengawalan Banyak Disalahgunakan Oknum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/340/3171310/agus-8AZc_large.jpg
Kakorlantas Larang Penggunaan Sirene Khusus saat Adzan hingga Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/338/3167945/lalu_lintas-mjBW_large.jpg
Lalu Lintas Normal, Contraflow di Tol Japek Arah Cikampek Dihentikan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement