Viral! Pengendara Motor RX-King Bak Bang Jago Dipukuli Pelajar di Bogor

BOGOR - Viral video warga dan pelajar terlibat keributan dengan pengendara motor RX-King di wilayah Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Peristiwa itu diduga disebabkan oleh suara bising dari motor pemuda tersebut. Dalam video beredar, tampak perselisihan itu terjadi di jalanan yang ramai. Tampak pengendara motor RX-King sudah dikerumuni oleh warga dan pelajar yang tersulut emosi.

Pengendara motor itu pun diamankan oleh warga lainnya agar kejadian itu tidak semakin meluas. Diduga, perselisihan itu karena suara bising dari motor.

Kapolsek Rumpin Kompol Sumijo membenarkan adanya kejadian tersebut. Beruntung, perselisihan dapat segera diredam dan dimediasi.

"Nggak ada aksi apa-apa, langsung dimediasikan, selesai hari itu juga. Bukan komunitas, warga setempat juga pakai RX-King. Sempat kita bawa ke Polsek dimediasikan langsung selesai," kata Sumijo dikonfirmasi wartawan, Sabtu (19/8/2023).

Adapun peristiwa itu terjadi di jalanan yang padat pada Jumat 18 Agustus 2028. Perselihan itu sudah diselesaikan dan berakhir dengan damai.