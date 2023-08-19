Gelar Penyuluhan Sertifikasi Halal, Relawan Ganjar Sekaligus Bantu Terbitkan NIB Pelaku UMKM

BEKASI - Relawan Ganjar Pranowo yang berjejaring dalam Mak Ganjar Jabodetabek, memberikan penyuluhan sertifikasi halal dan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada ratusan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Bekasi di Lapangan Koda Futsal, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (19/8/2023).

Evy Nafisah selaku Koordinator Wilayah Mak Ganjar Jabodetabek mengatakan, bantuan penerbitan NIB itu dilakukan untuk mengedukasi dan mempermudah pelaku UMKM dalam mendapatkan akses permodalan usaha.

"Program yang berkaitan dengan sertifikasi halal dan izin untuk usaha ini harapan ibu-ibu. Karena bagaimana pun, ke depan usaha kami akan semakin tertib, termasuk dalam rangka mendapatkan pinjaman lunak," ujar Evy dalam keterangan yang diterima.

Bantuan untuk para pelaku UMKM itu terinspirasi dan termotivasi dari Ganjar Pranowo yang meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro di Jawa Tengah dengan bunga hanya 3 persen pertahun. Jawa Tengah pun berhasil menjadi daerah dengan penyalur KUR terbesar se-Indonesia pada tahun 2022 dengan nilai penyaluran KUR mencapai Rp55,27 triliun.

Bantuan yang diberikan Mak Ganjar Jabodetabek dilakukan dengan memberikan surat dan nomor NIB yang telah terhubung dalam Online Single Submission atau OSS yang dikelola Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Dengan adanya surat dan nomor NIB yang diberikan, para pelaku UMKM nantinya akan lebih mudah mendapatkan akses modal dengan bunga rendah. Dengan demikian, iklim usaha khususnya UMKM akan lebih tertib.

Evy menambahkan, dengan diadakannya kegiatan tersebut lapangan pekerjaan akan semakin bertambah sehingga banyak para pelaku usaha yang lahir dan menghidupkan ekonomi kerakyatan.

"Jadi kami juga menggerakkan ibu-ibu ini bagaimana pun kita berharap anak cucu mereka nanti mudah-mudahan dengan murahnya mendapatkan modal usaha, mudahnya mendapatkan pekerjaan terutama bagi anaknya ke depan semoga bisa menjadi teladan," jelas Evy.

"Ini juga salah satu perjuangan kita juga, karena nanti kalau ada pinjaman-pinjaman kan ini persyaratan ini jangan sampai mereka tertinggal informasinya," lanjut Evy.