HUT ke-78 RI, Relawan Ganjar Pranowo Gelar Lomba Bersama Buruh di Pademangan

JAKARTA - Dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia (RI), sukarelawan Ganjaran Buruh Berjuang (GBB) mengadakan perlombaan di Lapangan Futsal Jalan Kampung Muka RW 04. Pademangan, Jakarta Utara, Sabtu (19/8/2023).

DPP Ganjaran Buruh Berjuang (GBB) Debby Kristianingtyas mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan yang digelar di beberapa wilayah demi memperingati hari kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia.

Dia mengatakan setiap wilayah mengadakan perlombaan yang berbeda-beda. Semisal di Jawa Barat mengadakan upacara hingga turnamen voly.

"Ada festival 100 Gapura Ganjar Pranowo Tuanku, Ya Rakyat se-Pulau Jawa, upacara bendera di Pabrik Jawa barat, kuis cerdas cermat perburuhan, dan turnamen Voly Ganjaran," kata dia.

"Dan beberapa jenis lomba Agustusan di beberapa daerah. Salah satunya di Jakarta Utara," sambung Debby.

Dia menjelaskan lomba yang diadakan GBB Jakarta Utara cukup menarik, yaitu susun secara kolektif Puzzel Poster Ganjar Pranowo: Tuanku ya Rakyat.

"Lomba susun puzzel ini sengaja diadakan sebagai tema pokok lomba sebagai simbol bahwa rakyat sedang bersatu padu menyiapkan pemimpin nasional, dalam hal ini Ganjar Pranowo sebagai Presiden pelayan rakyat," ungkap dia.