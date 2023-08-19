Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Modus Ikut Sholat Berjamaah, Maling Kotak Amal Babak Belur Dihajar Warga

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |21:33 WIB
Modus Ikut Sholat Berjamaah, Maling Kotak Amal Babak Belur Dihajar Warga
Maling Kotak Amal di Bogor Dihajar Massa (Foto: Ist)
A
A
A

BOGOR - Seorang pria yang diduga maling kotak amal masjid di wilayah Kelurahan Sukasari, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor dihajar warga. Pelaku langsung diamankan polisi dari lokasi kejadian.

Menurut salah satu warga, Nuryani peristiwa itu terjadi sekira pukul 16.30 WIB. Berawal dari kecurigaan warga yang melihat pelaku solat di dalam masjid dalam kondisi gelap dan pintu yang tertutup.

"Saya lihat di masjid ada yang solat pakai baju serba hitam, bawa tas juga, tetapi kondisi masjid dalam keadaan gelap. Saya heran kok ada yang solat tapi lampunya engga dinyalain terus pintu masjid juga ditutup, karena mencurigakan saya coba periksa sambil nyapu, terus pintu masjid juga saya buka," kata Nuryani kepada wartawan, Sabtu (19/8/2023).

Lantas, ibu tersebut memanggil warga lainnya dan membuka pintu masjid. Rupanya, pelaku sudah tidak berada di dalam masjid dan kotak amal hilang.

"Saat lampu masjid dinyalakan sama pak Suhandi, pelaku langsung keluar dan kedapatan sudah membobol kotak amal di tempat mimbar khutbah. Pelaku keluar dengan keadaan panik langsung saya teriakin aja maling," ungkapnya.

Sontak, pelaku berusaha melarikan diri dari kejaran warga hingga akhirnya tertangkap. Warga yang emosi menghadiahi pelaku dengan bogem mentah hingga akhirnya diserahkan kepada pihak kepolisian.

"Kalau gak diamankan bisa jadi mati itu pelaku dihajarin warga," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
bogor Maling Kotak Amal Maling
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185168//pencurian-1rxm_large.jpg
10 Kali Beraksi, Komplotan Pencuri Modus Debt Collector Diciduk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/25/3184875//viral-hoLJ_large.jpg
Viral, Seorang Perempuan Diarak Keliling Gili Trawangan Karena Curi Sepeda Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183909//pencurian-eWUc_large.jpg
Modus Istri Pendarahan, Polisi Gadungan Gasak Mobil Taksi Online di Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181718//mayat-lNPX_large.jpg
Detik-Detik Pemuda di Bojonggede Tewas Dihabisi 3 Pelaku Gegara Tak Pinjamkan Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/612/3180049//viral-jRsd_large.jpg
Viral! Aksi Heroik Seorang Wanita Gagalkan Pencurian Ponsel di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3179110//viral-pyS0_large.jpg
Hujan dan Angin Kencang Landa Kabupaten Bogor, Puluhan Rumah Rusak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement