Modus Ikut Sholat Berjamaah, Maling Kotak Amal Babak Belur Dihajar Warga

BOGOR - Seorang pria yang diduga maling kotak amal masjid di wilayah Kelurahan Sukasari, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor dihajar warga. Pelaku langsung diamankan polisi dari lokasi kejadian.

Menurut salah satu warga, Nuryani peristiwa itu terjadi sekira pukul 16.30 WIB. Berawal dari kecurigaan warga yang melihat pelaku solat di dalam masjid dalam kondisi gelap dan pintu yang tertutup.

"Saya lihat di masjid ada yang solat pakai baju serba hitam, bawa tas juga, tetapi kondisi masjid dalam keadaan gelap. Saya heran kok ada yang solat tapi lampunya engga dinyalain terus pintu masjid juga ditutup, karena mencurigakan saya coba periksa sambil nyapu, terus pintu masjid juga saya buka," kata Nuryani kepada wartawan, Sabtu (19/8/2023).

Lantas, ibu tersebut memanggil warga lainnya dan membuka pintu masjid. Rupanya, pelaku sudah tidak berada di dalam masjid dan kotak amal hilang.

"Saat lampu masjid dinyalakan sama pak Suhandi, pelaku langsung keluar dan kedapatan sudah membobol kotak amal di tempat mimbar khutbah. Pelaku keluar dengan keadaan panik langsung saya teriakin aja maling," ungkapnya.

Sontak, pelaku berusaha melarikan diri dari kejaran warga hingga akhirnya tertangkap. Warga yang emosi menghadiahi pelaku dengan bogem mentah hingga akhirnya diserahkan kepada pihak kepolisian.

"Kalau gak diamankan bisa jadi mati itu pelaku dihajarin warga," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)