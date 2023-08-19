Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

KM Dewi Noor I Tenggelam, Kantor SAR Jakarta: 3 Orang Masih Dicari

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |22:16 WIB
KM Dewi Noor I Tenggelam, Kantor SAR Jakarta: 3 Orang Masih Dicari
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kapal bermuatan bahan material bangunan mengalami kecelakaan pada Sabtu (19/8/2023) sekitar pukul 04.40 WIB di Perairan Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.

Kepala Kantor SAR Jakarta, Fazzli mengatakan kapal KM Dewi Noor I yang berpenumpang 15 orang melakukan perjalanan dari Pantai Mutiara untuk menuju Pulau Sepa (Kepulauan Seribu) pukul 01.00 WIB dini hari.

"Kapal mengalami kecelakaan hingga akhirnya tenggelam di antara Perairan Pulau Untung Jawa dan Pulau Pari," ujar Fazzli, Sabtu (19/8/2023) kepada awak media.

Ia mengungkapkan sebanyak 12 orang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dengan menggunakan Kapal Patroli Milik PolAir dan juga TB Mitra Jaya 21 yang melintas di sekitar lokasi kejadian.

"Personil kami dari Kantor SAR Jakarta akan bergabung dengan unsur yang sudah ada di lokasi untuk melakukan pencarian terhadap 3 orang yang belum ditemukan," kata Fazzli

Fazzli yang juga SAR Mission Coordinator dalam operasi SAR tersebut memastikan 11 orang dievakuasi dalam keadaan selamat.

Sedangkan satu orang dalam kondisi meninggal dunia kemudian dievakuasi menuju RS Polri Kramat Jati untuk penanganan lebih lanjut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/18/3182930//ilustrasi-6WB3_large.jpeg
Korban Tewas Kecelakaan Kapal Migran di Perairan Malaysia Bertambah Jadi 21 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/18/3182537//kapal-JS7P_large.jpg
Kapal yang Ditumpangi Migran Rohingya Tenggelam di Malaysia, 7 Tewas dan Ratusan Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182476//ilustrasi-iNXK_large.jpg
Kapal Pengangkut Migran Tenggelam di Perairan Perbatasan Malaysia-Thailand, Ratusan Korban Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175760//tim_sar_saat_mencari_korban_tenggelam-oxDR_large.jpg
Kapal Nelayan Tenggelam di Kepulauan Seribu, 1 Orang Tewas dan 7 Selamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/320/3158097//asdp-hqKc_large.jpg
Berkaca Kasus Tenggelamnya KMP Tunu Pratama, ASDP Wajibkan Penumpang Reservasi Tiket via Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/337/3157081//kapal_tenggelam-u2N9_large.jpg
Pencarian Korban KMP Tunu Pratama Ditutup, Puluhan Orang Masih Hilang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement