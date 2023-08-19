KM Dewi Noor I Tenggelam, Kantor SAR Jakarta: 3 Orang Masih Dicari

JAKARTA - Kapal bermuatan bahan material bangunan mengalami kecelakaan pada Sabtu (19/8/2023) sekitar pukul 04.40 WIB di Perairan Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.

Kepala Kantor SAR Jakarta, Fazzli mengatakan kapal KM Dewi Noor I yang berpenumpang 15 orang melakukan perjalanan dari Pantai Mutiara untuk menuju Pulau Sepa (Kepulauan Seribu) pukul 01.00 WIB dini hari.

"Kapal mengalami kecelakaan hingga akhirnya tenggelam di antara Perairan Pulau Untung Jawa dan Pulau Pari," ujar Fazzli, Sabtu (19/8/2023) kepada awak media.

Ia mengungkapkan sebanyak 12 orang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dengan menggunakan Kapal Patroli Milik PolAir dan juga TB Mitra Jaya 21 yang melintas di sekitar lokasi kejadian.

"Personil kami dari Kantor SAR Jakarta akan bergabung dengan unsur yang sudah ada di lokasi untuk melakukan pencarian terhadap 3 orang yang belum ditemukan," kata Fazzli

Fazzli yang juga SAR Mission Coordinator dalam operasi SAR tersebut memastikan 11 orang dievakuasi dalam keadaan selamat.

Sedangkan satu orang dalam kondisi meninggal dunia kemudian dievakuasi menuju RS Polri Kramat Jati untuk penanganan lebih lanjut.