Momen Pasukan VOC Belanda Berlarian Ketakutan Usai Dua Komandannya Tewas Oleh Pasukan Untung Surapati

Tiga pasukan yang dihadapi termasuk pimpinan Untung Surapati, membuat pasukan VOC Belanda kewalahan. Bala tentara ketiga itu merupakan pimpinan dari Untung Surapati, Patih Anrangkusuma, dan Pangeran Puger, yang membantu pasukan Untung Surapati di medan peperangan melawan VOC Belanda.

Bantuan itu diberikan usai pasukan Untung Surapati dibuat lelah akan banyak serangan dari VOC Belanda. Apalagi serangan ini kian meningkat usai komandannya Kapten Brikman, tewas ditebas lehernya oleh Untung Surapati.

Alhasil Pangeran Puger diminta secara langsung oleh Sultan Amangkurat II untuk membantu Untung Surapati. Saat itu pasukan Surapati mengalami luka ada 13 orang, sebagaimana dikutip dari "Untung Surapati Melawan VOC Sampai Mati : Kisah dan Sejarah Hidup Untung Surapati Sejak Jadi Budak hingga Pahlawan".

Perintah untuk turun ke medan peperangan membuat Pangeran Puger mengikutinya. Puger menyembah dan merangkul kaki Sunan Amangkurat. Turun dari sitinggil, pergi ke kamandungan. Bertemu dengan para abdinya. Ada delapan belas orang yang dipilih, dan disuruh untuk berganti pakaian seperti anggota pasukan Untung Surapati.

Demikian pula, Pangeran Puger. Ia juga berganti pakaian. Pakaiannya juga seperti yang dipakai anggota pasukan Untung Surapati. Tak lama kemudian, ia berjalan membelok ke barat, lalu ke utara sampai masjid. Bersama pasukannya, ia telah ampai di alun-alun,