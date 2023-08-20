Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ada Jakarta Half Marathon, 13 KA Jarak Jauh Keberangkatan Gambir Bakal Berhenti di Stasiun Jatinegara

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |06:31 WIB
Ada Jakarta Half Marathon, 13 KA Jarak Jauh Keberangkatan Gambir Bakal Berhenti di Stasiun Jatinegara
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi 1 Jakarta melakukan rekayasa operasional kereta api jarak jauh (KAJJ) yang berangkat dari Stasiun Gambir. Nantinya sejumlah KAJJ bakal berhenti di Stasiun Jatinegara.

Plh. Manager Humas Daop 1 Jakarta Feni Novilda mengatakan rekayasa tersebut dilakukan untuk mengantisipasi keterlabatan pengguna jasa kereta api. Hal ini lantaran terdapat event Jakarta Half Marathon pada Minggu (20/8) yang membuat beberapa ruas jalan menuju Stasiun Gambir ditutup.

Total terdapat 13 KAJJ yang bakal berhenti di Stasiun Jatinegara. 13 KAJJ ini dalam kondisi normal tidak berhenti di Stasiun Jatinegara.

"Pengaturan rekayasa operasi kereta api yaitu dengan memberhentikan 13 KA Jarak Jauh keberangkatan Stasiun Gambir di Stasiun Jatinegara dimana dalam kondisi normal KA-KA tersebut tidak berhenti," kata Feni dalam keterangannya, Sabtu (19/8/2023).

Adanya pengaturan rekayasa operasional KAJJ in diharapkan dapat mengantisipasi keterlabatan para pengguna jasa kereta. Hal ini sehingga tidak ada keterlambatan untuk para pengguna jasa.

"Adanya pengaturan tersebut sebagai alternatif keberangkatan diharapkan para pelanggan KA tetap dapat berangkat tepat waktu dan dapat menyesuaikan waktu keberangkatannya agar tidak tertinggal KA," jelasnya.

