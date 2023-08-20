Kala Prajurit TNI AL Upacara HUT Ke-78 RI di Tengah Samudera Atlantik Utara

JAKARTA - Seluruh prajurit Satuan Tugas Misi Diplomasi dan Duta Bangsa Kartika Jala Krida Tahun 2023 (Satgas KJK 2023) menyelenggarakan upacara HUT ke-78 RI di Samudra Atlantik Utara, Kamis 17 Agustus 2023.

Upacara dilakukan di atas geladak utama kapal layar latih tiang tinggi kebanggaan TNI Angkatan Laut (TNI AL) KRI Bima Suci yang tengah melaksanakan pelayarannya menuju Spanyol.

Upacara dipimpin oleh Komandan KRI Bima Suci Letkol Laut (P) M. Sati Lubis juga selaku Dansatgas KJK 2023 dan diikuti oleh seluruh prajurit Satgas KJK 2023.

"Pada pelaksanaan upacara yang diikuti seluruh prajurit TNI AL ini, KRI Bima Suci membawa 96 prajurit yang telah memulai pelayarannya sejak (02/04/2023) dan rencananya akan tiba di tanah air pada (02/11/2023) mendatang dengan menempuh jarak 25.871 Nm," kata Sati Lubis melalui keterangan resminya.

Sebagai informasi, pelayaran dalam misi diplomasi dan duta bangsa ini akan berlangsung selama 214 hari, memulai perjalannya dari Surabaya – Batam – Colombo (Srilanka) - Salalah (Oman) - Jeddah (Arab Saudi) - Alexandria (Mesir) - Algeir (Algeria) - Rouen (Prancis) - Brest (Prancis).

Kemudian ke Den Helder (Belanda) - Hartlepool (Inggris) - Fredrikstad (Norwegia) - Aberdeen (Skotlandia) - Lerwick (Skotlandia) - Arendal (Skotlandia) - Rostock (Jerman) - Vigo (Spanyol) - Tunis (Tunisia) - Port Said (Mesir) - Jeddah (Arab Saudi) - Muscat (Oman) - Colombo (Srilanka) - Belawan dan Surabaya sebagai tujuan akhir pelayaran.

Dalam sambutannya, Dansatgas KJK 2023 membacakan amanat Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali yang mengatakan, bahwa tema peringatan HUT ke-78 RI yaitu "Terus Melaju Untuk Indonesia Maju".