INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Jokowi Bertolak ke Afrika untuk Pertama Kalinya, Kunjungi Empat Negara

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |11:23 WIB
Presiden Jokowi Bertolak ke Afrika untuk Pertama Kalinya, Kunjungi Empat Negara
Jokowi akan melawat ke Afrika untuk mengunjungi empat negara/Foto: Biro Setpres
A
A
A

 

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal bertolak menuju ke Afrika, hari ini. Kunjungan Jokowi ke Afrika hari ini merupakan yang pertama kalinya sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia (RI).

Jokowi mengaku akan mengunjungi empat negara sekaligus yakni, Kenya, Tanzania, Mozambik, dan Afrika Selatan.

 BACA JUGA:

"Hari ini saya dengan delegasi terbatas akan bertolak menuju ke Afrika. Kami akan berkunjung ke empat negara yaitu Kenya, Tanzania, Mozambik dan Afrika Selatan dan ini merupakan kunjungan pertama saya sebagai Presiden ke kawasan Afrika," kata Jokowi melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (20/8/2023).

Jokowi menyebut kunjungan perdananya ke kawasan Afrika dalam rangka untuk memperkokoh solidaritas di antara negara-negara selatan global. Kepala negara akan bertolak ke Afrika melalui Bandara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

 BACA JUGA:

"Spirit ‘Bandung’ inilah yang akan saya bawa dalam kunjungan ke Afrika dengan meperkokoh solidaritas dan kerja sama di antara negara-negara the global south," ucap Jokowi.

Menurut Jokowi, Indonesia dan Afrika memiliki sejarah yang panjang, yang terlihat dalam sejumlah momentum besar dalam perjalanannya. "Indonesia adalah penggagas dan tuan rumah Konferensi Asia-Afrika di tahun 1955. Indonesia juga berperan penting dalam melahirkan Gerakan Non-Blok saat itu,” jelasnya.

Adapun, negara pertama yang akan dikunjungi oleh Presiden dalam kunjungannya yakni Republik Kenya. Di sana, Presiden Jokowi diagendakan untuk bertemu dengan Presiden Republik Kenya William Ruto untuk memperkuat hubungan bilateral antar kedua negara.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
