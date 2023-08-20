Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hastag Ganjar Family Man Trending Topic di Twitter, Netizen: Cocok dengan Semangat Perindo

Nanda Aria , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |12:15 WIB
Hastag Ganjar Family Man Trending Topic di Twitter, Netizen: Cocok dengan Semangat Perindo
Ganjar Family Man trending topic di Twitter/Foto: Istimewa
A
A
A

 

JAKARTA - Tanda pagar atau tagar Ganjar Family Man menjadi trending topic di media sosial Twitter. Topic itu membicarakan soal kedekatan Bacapres Partai Perindo, Ganjar Pranowo, dengan keurganya.

Tagar Ganjar Family Man menjadi trending topic bersama dengan tagar Perindo di Hari Rakyat dan tagar Hary Tanoesoedibjo.

 BACA JUGA:

Untuk tagar Ganjar Family Man sendiri dicuitkan sebanyak 2.297 kali. Sedangkan, tagar Perindo di Hati Rakyat dicuitkan 2.252 kali dan tagar Hary Tanoesoedibjo dicuitkan 2.238 kali.

Banyak dari netizen yang mencuitkan tagar Ganjar Family Man berbagi soal kehangatan kontestan pada Pilpres 2024 itu nersama keluarganya. Mereka pun terkesan dengan apa yang dilakukan ganjar.

 BACA JUGA:

"Suka gemes lihat si Ganjar Family Man bisa jadi idola buat kita semua yang peduli sama keluarga. Kerennya lagi bisa cocok banget dengan Perindo di Hati Rakyat dan suport dari Pak Hary Tanoesoedibjo," tulis akun @ade_pur**ma.

Halaman:
1 2
      
