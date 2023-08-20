Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Sebut AMMTC di Labuan Bajo Akan Hasilkan Deklarasi Bersejarah

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |13:02 WIB
Kapolri Sebut AMMTC di Labuan Bajo Akan Hasilkan Deklarasi Bersejarah
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: dok Polri)
A
A
A

LABUAN BAJO - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut bahwa kegiatan ASEAN Ministerial Meeting On Transnational Crime (AMMTC) ke-17 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), akan menghasilkan deklarasi bersejarah.

Sigit menjelaskan, salah satu faktor bersejarah lantaran deklarasi antar-negara ASEAN akan dilaksanakan di Labuan Bajo, yang merupakan salah satu destinasi unggulan di Indonesia.

"Saya kira di kerja sama yang akan kita rumuskan nanti tentunya akan menjadi deklarasi yang bersejarah khususnya karena kita buat di Labuan Bajo salah satu tempat yang saat ini menjadi wisata super prioritas," kata Sigit, Minggu (20/8/2023).

Disisi lain, Sigit menyatakan, event internasional ini masih dalam rangka menindaklanjuti semangat dari KTT ASEAN yang beberapa waktu lalu dideklarasikan dan juga dilaksanakan di Labuan Bajo.

"Bapak Presiden sebagai keketuaan dan kebetulan di AMMTC ini Polri juga mendapatkan keketuaan yang sama dan ini 10 tahun sekali untuk mendapatkan keketuaan," ujar Sigit.

Dengan adanya kesempatan yang baik ini, Sigit menegaskan bahwa, pihaknya akan sangat memanfaatkan AMMTC untuk menjalin kerja sama lintas-negara.

