Enam Calon Deputi Penindakan KPK Lolos Tahap Penulisan Makalah, Ini Nama-namanya

JAKARTA - Sebanyak enam peserta calon Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lolos tahap seleksi penulisan makalah. Selanjutnya, mereka akan menjalani tahapan seleksi berikutnya yakni, asesmen kompetensi manajerial dan sosial kultural.

"Bagi para peserta yang telah dinyatakan lolos pada tahapan seleksi ini, wajib mengikuti tahapan seleksi berikutnya, yaitu asesmen kompetensi manajerial dan sosial kultural," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Minggu (20/8/2023).

Adapun, enam calon Deputi Penindakan KPK yang lolos tahap seleksi penulisan makalah yakni, Staf Ahli Sosial Politik (Sahlisospol) Kapolri, Irjen Pol Rudi Setiawan; Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepulauan Riau (Kepri), Rudi Margono; Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Kumbul Kusdwijanto Sudjadi.

Kemudian, Staf Khusus Bidang Keselamatan Publik Ibu Kota Nusantara (IKN) Brigjen Pol Edgar Diponegoro; Kepala Biro Kerja Sama dan Penyuluhan Hukum (Karokermaluhkum) Divisi Hukum Polri Brigjen Pol Rakhmad Setyadi; serta Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III KPK RI, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama.

Selain itu, sebanyak enam calon Deputi Bidang Informasi dan Data KPK juga lolos seleksi tahap penulisan makalah. Mereka yakni, Eko Marjono dari KPK; Ade Komara Mulyana dari Badan Informasi Geospasial; Iwan Herniwan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Selanjutnya, R Dian Muhammad Johan Johor Mulyadi dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP); Bastian dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; serta Yusran Lapangan dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

Sementara itu, terdapat juga lima calon Deputi Penuntutan KPK asal Kejaksaan RI yang lolos seleksi tahap penulisan makalah. Mereka yakni, Yudi Kristiana; Bima Suprayoga; Irene Putrie; Eri Satriana; dan Diah Yuliastuti.