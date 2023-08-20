Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Delegasi AMMTC Akan Diajak Naik Kapal Pinisi Nikmati Keindahan Sunset Labuan Bajo

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |13:56 WIB
Delegasi AMMTC Akan Diajak Naik Kapal Pinisi Nikmati Keindahan Sunset Labuan Bajo
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: dok Polri)
A
A
A

JAKARTA - Para delegasi ASEAN Ministerial Meeting On Transnational Crime (AMMTC) ke-17 akan tiba di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada hari ini, Minggu (20/8/2023).

Nantinya, para delegasi akan langsung menuju Hotel Meruorah, Labuan Bajo, yang merupakan lokasi utama pertemuan tersebut.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo selaku Ketua AMMTC akan langsung menyambut para delegasi di lokasi tersebut.

Dalam rangkaian acara hari ini, setelah disambut, para delegasi tersebut akan diajak naik Kapal Pinisi Lako Sae untuk Sunset Cruise serta Welcome Cokctail.

Para delegasi akan diajak berlayar untuk menikmati keindahan matahari tenggelam di Labuan Bajo yang dikelilingi dengan pulau-pulau indah disekitarnya, menuju Hotel Ayana.

Hal ini juga sekaligus untuk memperkenalkan sekaligus mempromosikan wilayah Labuan Bajo yang merupakan destinasi wisata milik Indonesia.

Disisi lain, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan seluruh rangkaian pelaksanaan ASEAN Ministerial Meeting On Transnational Crime (AMMTC) ke-17 di Hotel Meruorah, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), siap untuk digelar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187621/dpr-k3vu_large.jpg
DPR Sebut Polri Tetap di Bawah Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186720/polri-MiJn_large.jpg
Pesawat CN 295 dan Fokker 50 Polri Droping Logistik untuk Korban Bencana di Aceh hingga Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186697/polri-PDF2_large.jpg
Polri Terbangkan Bantuan Logistik ke Wilayah Sulit Terjangkau di Aceh, Sumut dan Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186493/polri-cGEA_large.jpg
Pimpin Wisuda Prajurit Taruna, Kapolri Tekankan Sinergitas TNI-Polri untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186475/lemkapi-ULYB_large.jpg
Korlantas Diusulkan Jadi Balantas Polri, Lemkapi: Bagus karena Tugasnya Semakin Berat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186439/polri_award-4XO5_large.jpg
Komitmen Polri Wujudkan Kesetaraan Gender Diapresiasi UN Woman
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement