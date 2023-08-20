Delegasi AMMTC Akan Diajak Naik Kapal Pinisi Nikmati Keindahan Sunset Labuan Bajo

JAKARTA - Para delegasi ASEAN Ministerial Meeting On Transnational Crime (AMMTC) ke-17 akan tiba di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada hari ini, Minggu (20/8/2023).

Nantinya, para delegasi akan langsung menuju Hotel Meruorah, Labuan Bajo, yang merupakan lokasi utama pertemuan tersebut.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo selaku Ketua AMMTC akan langsung menyambut para delegasi di lokasi tersebut.

BACA JUGA: Kapolri Sebut AMMTC di Labuan Bajo Akan Hasilkan Deklarasi Bersejarah

Dalam rangkaian acara hari ini, setelah disambut, para delegasi tersebut akan diajak naik Kapal Pinisi Lako Sae untuk Sunset Cruise serta Welcome Cokctail.

Para delegasi akan diajak berlayar untuk menikmati keindahan matahari tenggelam di Labuan Bajo yang dikelilingi dengan pulau-pulau indah disekitarnya, menuju Hotel Ayana.

Hal ini juga sekaligus untuk memperkenalkan sekaligus mempromosikan wilayah Labuan Bajo yang merupakan destinasi wisata milik Indonesia.

Disisi lain, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan seluruh rangkaian pelaksanaan ASEAN Ministerial Meeting On Transnational Crime (AMMTC) ke-17 di Hotel Meruorah, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), siap untuk digelar.