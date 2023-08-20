Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PDIP : Elektabilitas Ganjar Pranowo Semakin Naik di Tengah Berbagai Keroyokan

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |14:47 WIB
PDIP : Elektabilitas Ganjar Pranowo Semakin Naik di Tengah Berbagai Keroyokan
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyebut elektabilitas Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo semakin rebound atau melambung tinggi di tengah keroyokan pihak lain menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Demikian disampaikan Hasto saat menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPP PDIP Kalimantan Timur di Hotel Tjokro Balikpapan, Minggu (20/8/2023). Hadir lebih dari seribu pengurus dan kader PDIP yang datang dari seluruh wilayah seprovinsi itu.

"Melalui Rakerda DPD PDI Perjuangan di Kalimantan Timur, kami menyatukan gerak langkah dalam pemenangan pemilu legislatif dan pemilu presiden dimana berdasarkan survei elektoral pak Ganjar Pranowo itu semakin naik, terjadi rebound, dan ini membangun optimisme kita di tengah-tengah berbagai keroyokan yang dilakukan oleh pihak lain terhadap pak Ganjar Pranowo," ujar Hasto.

Dalam Rakerda PDIP Kalimantan Timur tersebut, Hasto fokus membahas kepemimpinan Ganjar Pranowo. Menurutnya, Ganjar merupakan sosok penuh stamina, visioner dan memiliki rekam jejak sebagai gubernur yang berhasil, serta berpengalaman panjang sebagai anggota DPR dua periode.

"Rekam jejak Pak Ganjar, karakter kepemimpinan dan situasi dikeroyok justru menimbulkan simpati rakyat untuk bergerak, menumbuhkan dukungan yang semakin kuat kepada pak Ganjar Pranowo," ujar Hasto.

Selain itu, Hasto juga membahas persiapan seluruh jajaran PDI Perjuangan Kaltim untuk mempersiapkan diri menyambut Ibu Kota Nusantara (IKN). Mengingat, IKN akan difungsikan mulai tahun depan sebagaimana kebijakan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sehingga seluruh kader kader PDI Perjuangan menyiapkan diri, menyatukan satu gerak langkah membangun spirit agar PDI Perjuangan nantinya bisa menjadi tuan rumah yang baik di Ibu Kota Negara yang baru, yang membangun paradigma untuk gerak cepat kemajuan Indonesia Raya kita,” urai Hasto.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement