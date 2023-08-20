PDIP : Elektabilitas Ganjar Pranowo Semakin Naik di Tengah Berbagai Keroyokan

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyebut elektabilitas Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo semakin rebound atau melambung tinggi di tengah keroyokan pihak lain menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Demikian disampaikan Hasto saat menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPP PDIP Kalimantan Timur di Hotel Tjokro Balikpapan, Minggu (20/8/2023). Hadir lebih dari seribu pengurus dan kader PDIP yang datang dari seluruh wilayah seprovinsi itu.

"Melalui Rakerda DPD PDI Perjuangan di Kalimantan Timur, kami menyatukan gerak langkah dalam pemenangan pemilu legislatif dan pemilu presiden dimana berdasarkan survei elektoral pak Ganjar Pranowo itu semakin naik, terjadi rebound, dan ini membangun optimisme kita di tengah-tengah berbagai keroyokan yang dilakukan oleh pihak lain terhadap pak Ganjar Pranowo," ujar Hasto.

Dalam Rakerda PDIP Kalimantan Timur tersebut, Hasto fokus membahas kepemimpinan Ganjar Pranowo. Menurutnya, Ganjar merupakan sosok penuh stamina, visioner dan memiliki rekam jejak sebagai gubernur yang berhasil, serta berpengalaman panjang sebagai anggota DPR dua periode.

"Rekam jejak Pak Ganjar, karakter kepemimpinan dan situasi dikeroyok justru menimbulkan simpati rakyat untuk bergerak, menumbuhkan dukungan yang semakin kuat kepada pak Ganjar Pranowo," ujar Hasto.

Selain itu, Hasto juga membahas persiapan seluruh jajaran PDI Perjuangan Kaltim untuk mempersiapkan diri menyambut Ibu Kota Nusantara (IKN). Mengingat, IKN akan difungsikan mulai tahun depan sebagaimana kebijakan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sehingga seluruh kader kader PDI Perjuangan menyiapkan diri, menyatukan satu gerak langkah membangun spirit agar PDI Perjuangan nantinya bisa menjadi tuan rumah yang baik di Ibu Kota Negara yang baru, yang membangun paradigma untuk gerak cepat kemajuan Indonesia Raya kita,” urai Hasto.